نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترقية استثنائية في iPhone 13 pro max من آبل.. ميزة جبارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت شركة آبل المنتجة لجهاز iPhone 13 pro max الذي لم يتم إصداره بعد، بترقية استثنائية للهاتف قبل إطلاقه الوشيك ولذلك ليتناسب مع احتياجات ملاكه بعد قيامهم بشرائه، ولعل هاتف iPhone برو max سيتربع على عرش أقوى الهواتف الذكية حول العالم وذلك بفضل قدراته ومميزاته مواصفات المميزة، وسوف نحدثك عزيزي القارئ عن هذا الأمر لاحقا في المقال، وكنا نشرنا قبل ذلك معلومات مهمة عن إمكانيات كاميرا هاتف آبل الجديد آيفون 13 برو ماكس.

ترقية استثنائية يحصل عليها iPhone 13 pro max من آبل

بحسب موقع فوربس فإن apple قامت بترقية البطارية في هاتفها المنتظر قبل القيام بإطلاقه.

في الوقت نفسه وسعت آبل الفارق في سعة البطارية بين هاتفها الجديد الذي لم يصدر حاليا وجميع أجهزة إيفون المتاحة بالفعل في السوق.

وأكد التسريب أن زيادة البطارية في آيفون 13 برو ماكس سوف تكون بنسبة 18% وسوف تصبح السعة حوالي 4352 ميللي أمبير.

مفاجأة آبل لعملائها بالتزامن مع طرحها iPhone 13 pro max

تستعد آبل للإعلان مفاجآة بالتزامن مع طرحها آيفون 13 برو ماكس

آبل مقبلة على إطلاق إيربودز 3 بالتزامن مع الجهاز الجديد المنتظر لدى شريحة كبيرة خاصة محبي جديد الشركة العملاقة.

مزايا آيفون 13 برو max الاستثنائية

سوف يأتي الهاتف المنتظر من آبل في نفس طول هاتف آيفون 12 برو ماكس.

إضافة ميكروفون مهمته فقط منع الضوضاء في حالة القيام بالتحدث عبر الهاتف.

تحديث المساعد سيري Siri الجديد الذي يعمل بدون الحاجة لتشغيل الانترنت.

إضافة طبقة حماية مضاعفة عن ظهر الهاتف لحمايته ضد الكسر مثله مثل هاتف آيفون 12.

حصل الهاتف على تطوير كبير على صعيد الكاميرا ومن أبرز سمات هذا التطوير رفعة كفاءة التبيث البصري وفي الوقت نفسه كفاءة رصد الوجوه في الصور والفيديوهات.

سعر آيفون 13 برو ماكس

من المتوقع أن يتراوح سعر الآيفون المشار إليه حوالي 2000 دولار أمريكي.

موعد ظهور آيفون 13 pro ماكس

سوف تعلن شركة أبل عن جهازها الجديد المنتظر في شهر سبتمبر من العام الجاري ضمن فعاليات مؤتمر كبير للإعلان عن جميع مزايا ومواصفات الجهاز الجديد بدقة كبيرة.