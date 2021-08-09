نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترقية استثنائية في iPhone 13 pro max من آبل.. ميزة جبارة في المقال التالي
عمر شويل - جدة قامت شركة آبل المنتجة لجهاز iPhone 13 pro max الذي لم يتم إصداره بعد، بترقية استثنائية للهاتف قبل إطلاقه الوشيك ولذلك ليتناسب مع احتياجات ملاكه بعد قيامهم بشرائه، ولعل هاتف iPhone برو max سيتربع على عرش أقوى الهواتف الذكية حول العالم وذلك بفضل قدراته ومميزاته مواصفات المميزة، وسوف نحدثك عزيزي القارئ عن هذا الأمر لاحقا في المقال، وكنا نشرنا قبل ذلك معلومات مهمة عن إمكانيات كاميرا هاتف آبل الجديد آيفون 13 برو ماكس.
ترقية استثنائية يحصل عليها iPhone 13 pro max من آبل
بحسب موقع فوربس فإن apple قامت بترقية البطارية في هاتفها المنتظر قبل القيام بإطلاقه.
في الوقت نفسه وسعت آبل الفارق في سعة البطارية بين هاتفها الجديد الذي لم يصدر حاليا وجميع أجهزة إيفون المتاحة بالفعل في السوق.
وأكد التسريب أن زيادة البطارية في آيفون 13 برو ماكس سوف تكون بنسبة 18% وسوف تصبح السعة حوالي 4352 ميللي أمبير.
مفاجأة آبل لعملائها بالتزامن مع طرحها iPhone 13 pro max
تستعد آبل للإعلان مفاجآة بالتزامن مع طرحها آيفون 13 برو ماكس
آبل مقبلة على إطلاق إيربودز 3 بالتزامن مع الجهاز الجديد المنتظر لدى شريحة كبيرة خاصة محبي جديد الشركة العملاقة.
مزايا آيفون 13 برو max الاستثنائية
- سوف يأتي الهاتف المنتظر من آبل في نفس طول هاتف آيفون 12 برو ماكس.
- إضافة ميكروفون مهمته فقط منع الضوضاء في حالة القيام بالتحدث عبر الهاتف.
- تحديث المساعد سيري Siri الجديد الذي يعمل بدون الحاجة لتشغيل الانترنت.
- إضافة طبقة حماية مضاعفة عن ظهر الهاتف لحمايته ضد الكسر مثله مثل هاتف آيفون 12.
- حصل الهاتف على تطوير كبير على صعيد الكاميرا ومن أبرز سمات هذا التطوير رفعة كفاءة التبيث البصري وفي الوقت نفسه كفاءة رصد الوجوه في الصور والفيديوهات.
سعر آيفون 13 برو ماكس
من المتوقع أن يتراوح سعر الآيفون المشار إليه حوالي 2000 دولار أمريكي.
موعد ظهور آيفون 13 pro ماكس
سوف تعلن شركة أبل عن جهازها الجديد المنتظر في شهر سبتمبر من العام الجاري ضمن فعاليات مؤتمر كبير للإعلان عن جميع مزايا ومواصفات الجهاز الجديد بدقة كبيرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ترقية استثنائية في iPhone 13 pro max من آبل.. ميزة جبارة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.