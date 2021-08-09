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عمر شويل - جدة تمتلئ حياة الإنسان بالكثير و العديد من المناسبات المختلفة و المتنوعة، والتي يعتبر من أبرزها وأهمها لكونها تشكل علامة فارقة في حياة الانسان، مناسبة الزواج و هي من أهم المناسبات الاجتماعية في حياة كل فرد، و خاصة في حياة العامل و العاملة، و الذين يجب عليهم ترتيب موعد الزفاف مسبقا طبقا لظروف العمل و مدة الإجازة التي يمكن للعامل الحصول عليها سواء كان عاملا في القطاع الخاص أو العام، وفي السطور القادمة سوف نتطرق في الحديث عن نظام العمل الجديد في المملكة وآلية حصول الموظف على مدة أجازه الزواج، ومتى تكون الإجازة مدفوعة الأجر و متى تصبح بدون أجر.

ما هي مدة إجازة الزواج في كلا القطاعين العام الخاص و هل هي مدفوعة الأجر؟

بداية يجب العلم بأن مكتب العمل قد حدد في اللوائح الخاصة بالإجازات، أن من حق الشخص العامل الحصول

على مدة إجازة وذلك في حالة كان العامل هو القائم بالزواج، خاصة و أن هذا الحق الذي أقره القانون قد جاء

في إطار عمل الدولة على تطوير الأنظمة المتعلقة بالعمل حتى يمكن أن تتماشى مع احتياجات ومتطلبات

الموظفين، وتقديرا لظروفهم الخاصة من ناحية أخرى.

وطبقا لما تضمنته المادة 113 من “قانون العمل السعودي”، يكون للموظف العامل في جميع القطاعات، كامل

الحق في أن الحصول على إجازة مدفوعة الأجر تصل مدتها الى خمسة أيام، وذلك في حالة زواج العامل

نفسه، من ناحية أخرى فأن مكتب العمل قد قام بإحراء تعديلات على مدة إجازة الزواج مؤخرا، والتي كانت

سابقا تصل الى ثلاثة أيام بأجر كامل تمنح للعامل المقبل على الزواج واليوم أصبحت 5 أيام بأجر.

هل إجازة الزواج التي يحصل على الموظف مدفوعة الأجر؟

كما سبق و أشرنا إلى أن القانون قد أقر على أن تكون إجازة الزواج التي يتم منحها إلى الموظف والتي يبلغ

مدتها خمسة أيام، هي إجازة مدفوعة الأجر بالكامل، ولكن يجب العلم أنه في حالة تغيب العامل عن عمله

فترة تزيد عن المدة المقررة بدون عذر مُدَعَّم بالتقارير الرسمية؛ يكون هذا الغياب محتسب في بند الإجازة

ولكن بدون أجر.

هل هناك فرق في إجازة الزواج للموظف في القطاع العام عن القطاع الخاص؟

النظام في مكتب العمل لم يعمل على إحداث فرق بين الموظفين، سواء كانوا من العاملين في القطاع الخاص

أو القطاع العام و خاصة في أمور الإجازات، و بالطبع بما فيها إجازة الزواج، ولهذا نجد أن العامل في

القطاع الخاص له كل الحق في إجازة 5 مدفوعة الأجر تماما مثل العامل في القطاع العام .