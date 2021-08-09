نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي فوري في 30 دقيقة يصل الي 1.5 مليون بدون رسوم إدارية في المقال التالي

يشتهر البنك الأهلي التجاري داخل المملكة العربية السعودية ويعرفه الكثير من المواطنين والمقيمين بالمملكة، حيث يقوم البنك بتقديم خدمات عديدة ومختلفة ويستفيد منها السعوديين والوافدين في جميع أنحاء السعودية، حيث يقدم البنك الأهلي التجاري خدماته العديدة بغرض تخفيف الأعباء وتحقيق أحلام عملاء البنك، فقد يحلم البعض ببناء مشروع وتأسيسه لمساندتهم في تصريف أمور حياتهم ولكن لا يمتلك المال الكافي للمبادرة في تلك الخطوة، ولهذا فقد يدعم البنك الأهلي هؤلاء الأشخاص، كما يتمني أيضاً البعض شراء سيارة، السفر الي الخارج، وكثير من الأغراض الأخري، ولهذا نقدم لكم تمويل البنك الأهلي التجاري والذي يصل الي 1.5 مليون ريال سعودي بفترة سداد تمتد لتصبح فترة سداد مرنة للعميل، فقد يستطيع أي شخص التقديم للحصول عليه بعد مراجعة الطلب ولكن يلزم توافر الشروط والأحكام والتي نشرحها في السطور القادمة مع توضيح مزايا القرض. شروط الحصول علي تمويل شخصي من البنك الأهلي التجاري أن لا ينقص عمر الشخص المتقدم عن ثمانية عشر عاماً ولا يزداد عن ستون عاماً حتي يتم الموافقة علي الطلب.

أن لا يقل الراتب الشهري عن ثلاثة الالاف ريال سعودي للمتقدم إذا كان عاملاً بالقطاع العام، كما يجب أن لا يقل الراتب عن 4000 ريال سعودي إذا كان عاملاً بالقطاع الخاص.

أن لا تقل مدة الالتحاق بالعمل عن شهر للمواطن، ولا تقل عن ثلاثة أشهر للوافد بالمملكة.

يجب تقديم كافة المستندات والأوراق اللازمة الي البنك الأهلي التجاري أو رفعها علي الموقع الخاص بهم. أهم مزايا الحصول علي قرض من البنك الأهلي التجاري يُصرف قيمة المبلغ الذي يطلبه العميل وفقاً لأحكام الدين الإسلامي، حيث يتبع البنك الأهلي مؤسسة النقد العربي.

قيمة الرسوم والفوائد الإدارية 0%

يمكن تأجيل سداد الأقساط لمدة ثلاثة اشهر بعد الحصول علي التمويل.

يصل الحد القصي لقيمة التمويل الي مليون ونصف ريال سعودي.

السرعة في إنهاء الإجراءات بعد التقديم عند الموافقة.

يتم الموافقة علي الطلب فورياً إذا توافقت كافة الشروط المطلوبة، حيث يتم المراجعة بعد التقديم بـ 30 دقيقة.

تأمين تكافلي علي الحياة، حيث يتم إعفاء أهالي المقترض إذا حدث عجز يمنعه من السداد أو الوفاة لقدر الله تعالي. الوسوم عمر شويل - جدة تمويل شخصي فوري في 30 دقيقة يصل الي 1.5 مليون بدون رسوم إدارية - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تمويل شخصي فوري في 30 دقيقة يصل الي 1.5 مليون بدون رسوم إدارية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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