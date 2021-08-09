استلم تمويلك فورى في أسرع وقت ومن أي مكان بدون تحويل الراتب من منصة سلفة

استلم تمويلك فورى في أسرع وقت ومن أي مكان أحد الحلول التمويلية التي توفرها منصة سلفة الإلكترونية للمواطنين السعوديين ، حيث يتوافق هذا التمويل مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية ، كما توفر منصة سلفة هذا التمويل من خلال إجراءات سريعة وفورية ، وذلك بهدف مساعدة العميل في تلبية جميع احتياجاته المالية، مثل سداد الديون أو إصلاح السيارة أو تحسين المنزل ، وغيرها من الاحتياجات الطارئة والغير متوقعة ، كما تساعد منصة سلفة الإلكترونية العميل في سرعة الحصول على السيولة النقدية لتحقيق أهدافه.

مزايا التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب من منصة سلفة في المملكة العربية السعودية

سلفة فورية طارئة بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري للعميل ، أحد المنتجات التمويلية الشخصية التي تلبي الاحتياجات المالية الطارئة للأفراد ، والتي تقدمها منصة سلفة الإلكترونية بالمملكة وذلك تحت رقابة البنك المركزي السعودي ، كما توفر منصة سلفة هذا التمويل من خلال إجراءات سريعة وفورية ، بالإضافة إلى العديد من الإمتيازات التي توفرها منصة سلفة للعملاء عند التقدم بطلب التمويل الشخصي ، وسوف نستعرض في هذا المقال أهم الإمتيازات التي توفرها منصة سلفة الإلكترونية للمواطنين السعوديين في المملكة العربية السعودية.

تمويل شخصي متاح لدى منصة سلفة الإلكترونية بصيغة مطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية.

قرض فورى بهامش ربح تنافسي.

توفر منصة سلفة التمويل الشخصي بحد أدني لمبلغ التمويل يبدأ من 1000 ريال وبحد أقصي يصل إلى 5000 ريال سعودي.

يمكن للمواطن الموظف في جميع القطاعات بالمملكة العربية السعودية الاستفادة من التمويل الشخصي بأقل راتب.

توفر منصة سلفة المنتج بخيارات للسداد عديدة تناسب جميع العملاء.

تمويل منصة سلفة الإلكترونية لا يحتاج إلى تحويل الراتب الشهري للعميل.

تقدم منصة سلفة موافقة فورية خلال دقائق من التقدم بطلب للحصول على التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب المتاح لدي منصة سلفة الإلكترونية بالمملكة.

طريقة التقديم على تمويل منصة سلفة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية