متى عودة المعلمين 1443 والإداريين في التقويم الدراسي

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عمر شويل - جدة متى عودة المعلمين 1443 في المملكة خصوصًا بعد أن قامت وزارة التربية بإطلاق موعد عودة المعلمين 1443 والإداريين في جميع الأنحاء وقد أشارت الوزارة إلى أن هناك العديد من الإجراءات المتخذة من أجل الحفاظ على صحة الطلاب والمعلمين في ظل انتشار الفيروس المستجد، وقد أشارت الوزارة إلى أن هناك أيام إجازات رسمية تدخل في إطار التقويم الدراسي 1443 وسوف نقدم لكم تفاصيل التقويم الدراسي 1443 عودة المعلمين في المملكة.

متى عودة المعلمين 1443

دوام المعلمين والمعلمات في المملكة العربية السعودية يُحدد كل عام بمدة محددة وذلك في إطار التقويم الدراسي 1443 بالإضافة إلى مواعيد انطلاق دوام الطلاب 1443 وتوقيت الفصل الدراسي الأول والثاني والثالث أيضًا، أما عن متى عودة المعلمين 1443 فقد أشارت الوزارة أنه سيكون يوم 22 من شهر أغسطس الجاري والذي يوافقه بالتاريخ الهجري يوم 14 من شهر محرم 1443.

تفاصيل التقويم الدراسي 1443

قامت وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن التقويم الدراسي لعام 1443 للفصول الدراسية الثلاثة والتي تمثلت في التالي:

29 أغسطس بداية العام الدراسي للطلاب والطالبات.

22 سبتمبر موعد إجازة اليوم الوطني.

أما الإجازة المطولة 17 أكتوبر المقبل.

تبدأ الإجازة الرسمية للفصل الدراسي الأول 25 نوفمبر.

انطلاق الفصل الدراسي الثاني 5 ديسمبر.

إجازة الفصل الدراسي الثاني تبدأ في جميع الأنحاء بالمملكة العربية السعودية 10 مارس.

تبدأ إجازة عيد الفطر المبارك المقبلة في يوم 25 أبريل وتبدأ الدراسة مرة ثانية عقب انتهاء الإجازة في يوم 8 مايو 2022.

وتصل أيام الإجازات خلال هذا العام إلى ما يقرب من 33 يوم.

عودة المعلمين والإداريين 1443

هناك هيئات إدارية تابعة للوزارة أي هيئات تعليمية، وقد تم تحديد دوامها الرسمي على أن يبدأ في يوم 16 من شهر أغسطس الجاري، والموافق بالتاريخ الهجري يوم 26 من شهر ذي الحجة أي أن عودتهم ستكون قبل عودة المعلمين والمعلمات بأسبوع واحد فقط.

وقد تم وضع مجموعة من الخطط التعليمية حتى يسير العام الدراسي بشكل جيد وخصوصًا بعد أن تمت امتحانات نهاية العام الدراسي الماضية مبكرًا بسبب انتشار الفيروس المستجد، بالإضافة إلى أن الوزارة قامت بإطلاق مجموعة متعددة من الأنظمة الإلكترونية التي تساهم في تيسير الحركة التعليمية من المنزل في إطار التحول الرقمي الجديد.