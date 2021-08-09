نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في برنامج حافز صعوبة إيجاد عمل 1443 في المقال التالي

التسجيل في برنامج حافز، هناك فئات كثيرة من المواطنين السعوديين لا يمكنهم إيجاد عمل بسهولة في السعودية لهذا يتجهون للبحث عن بعض برامج تقديم الدعم والإعانات الشهرية مثل برنامج حافز، حيث أنه من البرامج التي تساعد المتقدمين به في إيجاد عمل مناسب لهم مهما كان العمر مع تقديم دعم مادي شهري لحين إيجاد العمل، ووضع البرنامج بعض الشروط والآليات للتقديم به من قبل السعوديين. التسجيل في حافز صعوبة إيجاد عمل للحصول على دعم برنامج حافز ضرورةً يجب توافر شروط التسجيل في حافز الآتية: عمر الأشخاص المتقدمين بين 20 إلى 60 سنة.

سواء كان المتقدم مرأة أو رجل يجب أن تكون الجنسية سعودية.

قدرة الشخص المتقدم على أداء العمل.

انتهاء مرحلة التعليم.

ليس له أي نشاط تجاري خارجي أو عمل آخر.

الإقامة في السعودية في الفترة الأخيرة لمدة 10 أشهر.

ألا يكون للمتقدم دخل ثابت من أي ناحية. آليات قبول التسجيل في حافز أما عن الآلية التي يعمل بها التسجيل في برنامج حافز فهي: إذا كان المتقدم منسحبًا من الدراسة أو التدريب في مكان آخر يجب أن يمر ستة أشهر بحد أدنى على فترة الانسحاب في حالة كان لم يستحق المكافأة المدرسية أما إذا كان يستحقها فيجب أن تمر مدة سنة كاملة على الانسحاب.

أن تمر مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر منذ تركه لآخر عمل كان به المتقدم.

بعد الانتهاء من الدراسة لجميع المؤهلات يجب أن تمر ستة أشهر كذلك بحد أدنى.

الانتظار شهرين حتى يتم دراسة طلب التقديم والرد عليه. خطوات التسجيل في برنامج حافز والآن إلى طريقة التسجيل في حافز للحصول على الدعم وإيجاد العمل: التسجيل في بوابة طاقات الوطنية المخصصة للعمل.

قم باختيار زر مستخدم جديد وتسجيل البيانات المطلوب تسجيلها.

قراءة الأحكام والشروط بإحكام والإقرار بالموافقة عليها.

وإنشاء حساب وكتابة كود التحقق المطلوب المرسل إليك.

ومن ثم كلمة السر الجديد للتسجيل في الحساب الشخصي في بوابة طاقات للتقديم في برنامج حافز. الوسوم عمر شويل - جدة التسجيل في برنامج حافز صعوبة إيجاد عمل 1443 - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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