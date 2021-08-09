نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض بالمملكة السعودية للنساء والرجال يصل إلى 60 ألف ريال بدون فوائد في المقال التالي
قرض للنساء والرجال بالمملكة العربية السعودية بقيمة 60 ألف ريال سعودي، فقد يقدم التمويل من بنك التنمية الاجتماعية المعروف ببنك التسليف والادخار والتي يقدم العديد من القروض المختلفة التي يبحث عنها المواطنين وبشروط ميسرة ومتساهله لدي الجميع، حيث يقدم بنك التسليف الادخار للنساء الموظفات وربات المنازل وأيضا الرجال المتقاعدين ويبدأ التمويل من 18 ألف ريال سعودي ويصل إلي 60 ألف يستطيع العميل منه عمل مشروع خاص به أو تلبي احتياجاته، كما يقدم بنك التنمية الاجتماعية تمويل من اجل الشباب أيضا وتمويل الخريجين يمكن الاطلاع عليهم لتتعرف كيفية التقديم وما الشروط الواجب توافرها.
مزايا التمويل المقدم من بنك التسليف والادخار
- التمويل بمبلغ يبدأ من ثمانية عشر ألف ريال سعودي ويصل إلي 60 ريال سعودي.
- التمويل المقدم من بنك التسليف والادخار بدون كفيل للعميل المتقدم في حالة أن كان موظفي حكومي أو عميل متقاعد بموظفة حكومي.
- يتميز التمويل من بنك التنمية الاجتماعية المعروف ببنك التسليف والادخار أن القروض التي تقدم من خلال متوافقة مع احكام الشريعة الإسلامية.
- التمويل بدون فوائد ورسوم إداريه 0%.
- سوف يتم حصول العميل علي التمويل في حالة أن كان الراتب الشهري لا يزيد عن 12 ألف ريال سعودي.
- التمويل بفترة سداد مريحة تصل إلى خمسة ألاف ريال سعودي.
احكام الحصول علي تمول النساء المقدم من بنك التسليف والادخار
يمكنك التعرف علي اهم الشروط التي قام بنك التنمية الاجتماعية بتوفيرها لكي يتم الحصول علي التمويل المقدم من خلاله، حيث أننا قدم أوضحنا خلال مقالتنا السابقة العديد من التمويلات المختلفة التي تقدم من البنوك الأخري كتمويل السيارات الجديد والمستعملة من بنك الراجحي وتمويل العقاري بفترة سداد 30 عام.
- يشترط بنك التنمية الاجتماعية أن لا يقل عمر المتقدم عن 25 عام ولا يزيد عن 55 عام.
- يجب أن يكون العميل المتقدم علي تمويل بنك التنمية الاجتماعية قد حصل من قبل علي احد تمويل الأسرة أو تمويل الترميم، تمويل كنف ولا بد من أن يكون تم الإنهاء منه بعد عام.
- يمكن للعميل الموظف الحكومي والعميل المتقاعد الحكومي الحصول علي التمويل بدون كفيل، ولا كن لا بد من وجود كفيل لا يزيد عمره عن خمسة وخمسون عام في حالة أن كان العميل المتقدم يعمل بوظيفة خاصة.
- التمويل يبدأ من ثمانية عشرة ألف ريال سعودي ويصل إلي ستون ألف ريال سعودي.
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