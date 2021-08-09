نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر افضل قرض شخصي للعاطلين بدون كفيل 2021 بالمملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث عدد كبير من المقيمين بالسعودية عن افضل قرض شخصي للعاطلين بدون كفيل 2021، حيث تقدم البنوك السعودية العديد من القروض والتمويلات للأغراض المختلفة، ويتم الحصول على كل قرض وفقا للشروط التي يضعها البنك السعودي، كما يتم تقديم القروض تسهيلات عديدة، ومن أهم القروض التي تقدمها البنوك السعودية هو القرض الشخصي للأشخاص العاطلين، واليوم سوف نقدم لكم كافة التفاصيل عن هذا النوع من القروض وطريقة الحصول عليه.

افضل قرض شخصي للعاطلين بدون كفيل 2021

تقدم البنوك السعودية العديد من خدمات التمويل الشخصي بدون كفيل، وذلك للعاطلين عن العمل، وفي النقاط التالية نذكر لكم افضل قرض شخصي للعاطلين بدون كفيل 2021:-

قرض عبد اللطيف جميل

يعد قرض عبد اللطيف جميل للعاطلين من أفضل القروض في المملكة، حيث يعمل على مساعدة العاطلين، من أجل افتتاح المشاريع التجارية الصغيرة والمتوسطة.

يجب للحصول على هذا القرض اجتياز المقابلة الشخصية، وتقديم المشروع المراد القيام به، وتقديم دراسة جدوى للمشروع.

قرض العاطلين بنك التسليف

يقدم بنك التسليف القروض للعاطلين بدون فوائد، حتى يتمكنوا من ممارسة الأعمال الحرة المختلفة لحسابهم الشخصي.

يجب توفير وثيقة خاصة بمنصة العمل الحر، وأن يكون المتقدم ليس عليه أي ديون لأي بنك آخر، ويجب تقديم طلب التمويل من خلال الموقع الإلكتروني.

افضل قرض شخصي بدون كفيل 2021

تتنافس البنوك السعودية لتقديم أفضل خدمات التمويل للعاطلين من خلال تسهيل السداد وفترة دفع الأقساط. وفي النقاط التالية أفضل القروض الشخصية:

قرص البنك الأهلي

يقدم بنك الأهلي العديد من الخدمات للأشخاص الراغبين في الحصول على قرض شخصي بدون كفيل، حيث تصل فترة السداد إلى 5 سنوات، وذلك وفقا لتطبيق الأحكام الشرعية الدين الإسلامي.

وللحصول على هذا القرض يجب تقديم الأوراق المطلوبة. وأن لا يقل عمر المتقدم عن 23 عام ولا يزيد عن 60 عام.

قرض شخصي بنك الاستثمار

يقدم بنك الاستثمار القروض الشخصية للمقيمين بدون كفيل، ويقدم العديد من المميزات للمستفيدين.

يجب أن لا يقل عمر المتقدم عن 23 عام ولا يزيد عن 60 عام. وان لا يقل الراتب المحول للبنك عن 8 آلاف ريال.