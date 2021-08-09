في دقائق أحصل على تمويلك بإيداع فورى بدون تحويل الراتب وبأسهل الشروط

في دقائق أحصل على تمويلك بإيداع فورى وبدون تحويل الراتب ، أحد الخدمات التمويلية التي يبحث عنها الكثير من العملاء في المملكة العربية السعودية ، حيث يسعي الكثير من المواطنين للحصول على مبالغ تمويلية بإيداع نقدى سريع ، وذلك بأسهل الشروط والمتطلبات ، وبدون الحاجة إلى اللجوء إلى البنوك بالمملكة ، وقد جاءت منصة سلفة الإلكترونية كأول منصة إلكترونية سعودية ، والتي تخضع لرقابة البنك المركزي السعودي ساما ، حيث توفر المنصة منتجات تمويلية متميزة بصيغة متوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية في المملكة العربية السعودية.

في دقائق أحصل على تمويلك بإيداع فورى من منصة سلفة الإلكترونية

منصة سلفة الإلكترونية أول منصة إلكترونية تقدم منتجات التمويل الشخصي السريع والفورى بالمملكة ، والتي من شأنها تلبية الاحتياجات المالية الطارئة للأفراد داخل المملكة العربية السعودية ، حيث تقدم سلفة التمويل الشخصي بشروط ميسرة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة ، كما توفر منصة سلفة الفرصة للعملاء لتقسيط مبلغ التمويل من خلال أقساط شهرية مجدولة تتناسب مع الراتب الشهري للمتقدم بالطلب ، ومن خلال موقع ثقفني سوف نوضح لك عزيزي القارئ في هذا المقال أهم مميزات التمويل الشخصي المتاح لدي منصة سلفة لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية.

تقدم منصة سلفة الإلكترونية تمويل شخصي يلبي الاحتياجات المالية الطارئة للأفراد. تمويل منصة سلفة متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة. يمكن للشخص المتقدم بالطلب سداد مبلغ السلفة من خلال أقساط شهرية مجدولة تتناسب مع الراتب الشهري للعميل. توفر منصة سلفة الفرصة لموظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص أيضاً للاستفادة من التمويل الشخصي بأقل راتب. لا يحتاج العميل إلي تحويل الراتب الشهري له ، للاستفادة من التمويل الشخصي الفورى المتاح لدي منصة سلفة بالمملكة. يتميز تمويل منصة سلفة الإلكترونية بهامش ربح تنافسي. تتيح منصة سلفة الإلكترونية الفرصة للعملاء للتقديم على طلب التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب ، المتاح لديها وذلك من خلال تسجيل الدخول علي رابط التمويل الشخصي ، وتعبئة نموذج الطلب بكافة البيانات الشخصية المطلوبة لاستكمال الطلب ، وبدون الحاجة إلى التواجد الفعلي في أحد مكاتب منصة سلفة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية. تعمل منصة سلفة علي سرعة إيداع مبلغ التمويل في الحساب البنكي الخاص بالعميل والمعتمد لدى منصة سلفة.

شروط الاستفادة من تمويل منصة سلفة الفورى بدون تحويل الراتب