تمويل شخصي أونلاين بدون كفيل أو تحويل راتب شركة تسهيل للنساء والرجال سعوديين ووافدين

تمويل شخصي أونلاين بدون كفيل أو تحويل راتب من الشركة المتحدة للخدمات المالية (تسهيل للتمويل) والتي توفر القرض بصورة ميسرة للغاية بأسهل إجراءات ممكنة والموافقة الفورية عبر الإنترنت بسرعة، في إطار العمل بأفضل تقنية حيوية فريدة رقمية في تقديم الخدمات الإلكترونية وتمكين العملاء من الحصول على احتياجاتهم المالية بسرعة كبيرة مع السهولة في السداد، كل هذا فضلاً عن العروض التمويلية التي تقدم من حين لآخر عبر الموقع الخاص بالشركة، وللاطمئنان أنها مرخصة ومعتمدة من مؤسسة النقد العربي السعودية سمة برعاية كلا من مهام البنك المركزي السعودي (حماية العملاء)، والعنوان الوطني، والسعودية للمعلومات الائتمانية أيضاً.

مميزات التمويل الشخصي من شركة تسهيل

الشركة معتمدة ومضمونة لكي تضمن حقك في كافة الأمور وأنها تقدم القرض متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

القرض بدون كفيل متاح بصيغتي التورق يبدأ من 15 ألف ريال وحتى 100 ألف ريال، أما المٌرابحة يبدأ من 4 آلاف ريال سعودي وحتى 60 ألف ريال، علماً بأن فترات السداد للمرابحة من سنة حتى ثلاثة سنوات.

إمكانية اختيار عدد سنوات السداد من 36 أو 48 أو 60 شهراً (للتورق) بقسط يناسب الدخل الشهري لك مع الأخذ في الاعتبار الالتزامات الشخصية.

تمويل بدون تحويل راتب على الشركة متاح للسعوديين والوافدين نساء ورجال.

إجراءات سهلة وسريعة والموافقة فورية على طلبك أونلاين.

الرسوم الإدارية لا تتعدى 1% من مبلغ التمويل كحد أقصى 5000 ريال أيهما أقل.

أفضل تمويل في السعودية يشمل تسهيلات عديدة.

إمكانية السداد المبكر أينما تشاء.

كم فوائد تسهيل ؟ هامش الربح ثابت طوال فترة القرض، كما يمكنك الإطلاع على أسعار المنتجات من خلال الموقع أو عبر الاتصال على رقم شركة تسهيل 920024778 أو 966138478888 من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الحادية عشر مساء.

شروط قرض بدون كفيل ولا تحويل راتب شركة تسهيل للتمويل

أن يكون العميل على رأس عمل في إحدى الشركات المعتمدة لدى الشركة المتحدة للخدمات المالية.

يشترط تقديم طلب سند أمر ويعتبر هو الضامن لأن الشركة تعطي التمويل بدون كفيل ولا تحويل راتب.

في حالة التأخر في السداد تطبق غرامة قدرها 199 ريال على كل شهر تأخير.

كيفية طلب تمويل شخصي أونلاين بدون كفيل أو تحويل راتب

من خلال موقع الشركة أون لاين www.tasheelfinance.com أو الاتصال عبر الأرقام المدونة أعلى المقال، سوف تقوم الشركة بالتواصل معك بعد تقديم طلبك وتحديد موعد لاستكمال العقد وإتمام الإجراءات.