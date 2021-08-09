كيفية تجديد بطاقة الهوية الوطنية من جهاز الخدمة الذاتية 1443

كيفية تجديد بطاقة الهوية الوطنية، بمجرد انتهاء صلاحية الهوية الوطنية يجب على المواطن السعودي أن يقوم بتجديدها على الفور لعدم تعريض نفسه لأي مساءلة قانونية، وقد أتاحت الهيئة السعودية أكثر من طريقة لتجديد بطاقة الهوية الوطنية منها بوابة أبشر الحكومية وكذلك من خلال جهاز الخدمة الذاتية السعودية، وهي طرق إلكترونية للتخفيف عن المواطن عند تجديد هويته الوطنية وعدم اضطراره إلى التواجد في الزحام والتكدس من أجل تجديد الهوية.

طريقة تجديد بطاقة الهوية الوطنية من جهاز الخدمة الذاتية

ولكي يقوم المواطن بتجديد هويته الوطنية بعد انتهائها أو وجود أي تحديثات بها من خلال بوابة الخدمة الذاتية يتبع الخطوات القادمة:

التوجه لأقرب فرع من فروع الخدمة الذاتية في المنطقة المتواجد بها.

يتم وضع بطاقة الهوية الوطنية القديمة في مكانها المخصص.

ومن ثم الوقوف بثبات أمام كاميرا الجهاز لكي يتم التقاط صورة شخصية مناسبة للهوية.

وبعد التقاط الصورة يتم وضع الأصابع في مكان البصمة لإثبات الشخصية والانتظار ثواني.

بعد ذلك تخرج بطاقة الهوية الوطنية الجديدة على الفور.

تجديد بطاقة الهوية الوطنية من بوابة أبشر

بوابة أبشر هي بوابة إلكترونية ممثلة لوزارة الداخلية الحكومية وتساعد المواطنين في إنجاز خدمات عديدة يصعب إنجازها في الفترة الحالية من خلال مكاتب الخدمات المختصة، وساعدت المواطنين في تجديد الهويات الوطنية الخاصة بهم بعد انتهاء صلاحيتها ويتم تجديد بطاقة الهوية من أبشر كالتالي: