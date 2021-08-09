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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تجديد بطاقة الهوية الوطنية من جهاز الخدمة الذاتية 1443 في المقال التالي
كيفية تجديد بطاقة الهوية الوطنية، بمجرد انتهاء صلاحية الهوية الوطنية يجب على المواطن السعودي أن يقوم بتجديدها على الفور لعدم تعريض نفسه لأي مساءلة قانونية، وقد أتاحت الهيئة السعودية أكثر من طريقة لتجديد بطاقة الهوية الوطنية منها بوابة أبشر الحكومية وكذلك من خلال جهاز الخدمة الذاتية السعودية، وهي طرق إلكترونية للتخفيف عن المواطن عند تجديد هويته الوطنية وعدم اضطراره إلى التواجد في الزحام والتكدس من أجل تجديد الهوية.
طريقة تجديد بطاقة الهوية الوطنية من جهاز الخدمة الذاتية
ولكي يقوم المواطن بتجديد هويته الوطنية بعد انتهائها أو وجود أي تحديثات بها من خلال بوابة الخدمة الذاتية يتبع الخطوات القادمة:
- التوجه لأقرب فرع من فروع الخدمة الذاتية في المنطقة المتواجد بها.
- يتم وضع بطاقة الهوية الوطنية القديمة في مكانها المخصص.
- ومن ثم الوقوف بثبات أمام كاميرا الجهاز لكي يتم التقاط صورة شخصية مناسبة للهوية.
- وبعد التقاط الصورة يتم وضع الأصابع في مكان البصمة لإثبات الشخصية والانتظار ثواني.
- بعد ذلك تخرج بطاقة الهوية الوطنية الجديدة على الفور.
تجديد بطاقة الهوية الوطنية من بوابة أبشر
بوابة أبشر هي بوابة إلكترونية ممثلة لوزارة الداخلية الحكومية وتساعد المواطنين في إنجاز خدمات عديدة يصعب إنجازها في الفترة الحالية من خلال مكاتب الخدمات المختصة، وساعدت المواطنين في تجديد الهويات الوطنية الخاصة بهم بعد انتهاء صلاحيتها ويتم تجديد بطاقة الهوية من أبشر كالتالي:
- يجب التأكد من التسجيل في بوابة أبشر الحكومية بزيارة الرابط وإدخال البيانات المطلوبة من أجل إنشاء حساب في أبشر.
- بعد فتح الصفحة الرئيسية قم بالتوجه إلى قسم الأحوال المدنية وكتابة رقم هويتك الوطنية.
- يتم بعدها كتابة تاريخ الميلاد وتحديد نوع التقويم.
- يكتب الرمز المرئي الموضح أمامك في مكانه الخاص به.
- وبعد ذلك قم بالنقر على زر التأكد من البيانات واستكمال باقي البيانات المطلوبة منك.
- والضغط على تبويب تحديد موعد لكي تقوم باختيار موعد مناسب لك لاستلام الهوية الوطنية من الفرع الذي ترغب به في الوقت المناسب.
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