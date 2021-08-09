أحصل علي سيارة أحلامك بدون كفيل وبأقساط مجدولة حتي 5 سنوات

أحصل على سيارة أحلامك بدون كفيل أحد الخدمات التمويلية التي يوفرها مصرف الإنماء للعملاء ، حيث يوفر مصرف الإنماء هذا المنتج بهدف مساعدة العميل في الحصول على السيارة التي يرغب بها ، وذلك من خلال تقديم مبالغ مالية كبيرة بالتقسيط علي مدة سداد تتناسب مع الدخل الشهري لطالب التمويل ، كما يمكن لطالب التمويل الحصول على الموافقة الفورية من البنك علي طلب التمويل ، كما أتاح مصرف الإنماء في المملكة العربية السعودية الفرصة للمواطن السعودي والمواطن المقيم أيضاً للاستفادة من منتج تمويل السيارات المتاح لدى البنك بالمملكة.

مزايا تمويل السيارات بدون كفيل المتاح لدي مصرف الإنماء في المملكة العربية السعودية

تمويل السيارات الفورى بدون كفيل وبمبالغ مالية كبيرة ، أحد الحلول التمويلية الميسرة التي يوفرها مصرف الإنماء للعملاء في المملكة العربية السعودية ، حيث يوفر البنك هذا البنك بمبالغ تمويلية كبيرة يمكن أن تصل قيمتها حتي 2 مليون ريال ، كما يوفر مصرف الإنماء إمتيازات عديدة للعملاء ، يمكن الاستفادة لطالب التمويل الاستفادة بها عند التقدم بالطلب ، ومن خلال موقع ثقفني سوف نستعرض في هذا المقال تلك الإمتيازات التي يوفرها مصرف الإنماء للعملاء عند طلب تمويل السيارات بدون كفيل لدى البنك.

تمويل السيارات مطابق لأحكام وضوابط الشريعة الإسلامية.

يوفر البنك موافقة سريعة وفورية على طلب المنتج.

تمويل السيارات لا يحتاج إلى وجود كفيل أو ضامن.

يمكن أن تصل قيمة مبلغ تمويل السيارات المتاح لدي مصرف الإنماء بالمملكة إلي 2 مليون ريال سعودي.

يقدم مصرف الإنماء تمويل الشراء ، وذلك بحد أقصى يصل إلى 500 ألف ريال سعودي السيارة الواحدة.

يوفر البنك مدة سداد لتقسيط مبلغ التمويل تصل إلى 5 سنوات.

يتيح البنك الحرية للعميل لإختيار مصدر شراء السيارة التي يرغب بها ، وذلك من الموردين المعتمدين لدى مصرف الإنماء في المملكة العربية السعودية.

المتطلبات اللازمة لاستكمال طلب تمويل السيارات من مصرف الإنماء في المملكة العربية السعودية