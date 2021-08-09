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عمر شويل - جدة طريقة التسجيل في الدعم السكني للحصول على وحدة سكنية مدعومة بنسبة100%.

وزارة الإسكان تعمل دائمًا لتقدم للمواطنين حياه كريمة لكل فرد يعيش في المملكة العربية السعودية.

فقد قامت وزارة الأسكان بطريقة التسجيل في الدعم السكني للحصول على وحدة سكنية مدعومة بنسبة 100%.

للاستطاعه على الحصول على وحدات سكنية متميزة فدائمًا ما تعمل وزارة الإسكان على توفير سبل الراحة لمواطنين المملكة العربية السعودية.

سنتعلم في هذا المقال طريقة التسجيل في الدعم السكني التي تقدمه وزارة الإسكان للمواطنين المملكة العربية السعودية.

طريقة التسجيل في الدعم السكني

لكل من يبحث عن التمويل السكني في المملكة العربية السعودية عليه أن يقوم الأن بالدخول على موقع وزارة الإسكان وتسجيل الاّتي لكن بشرط أن يكون سعودي الجنسية:

فتح رابط المنصة السكني.

تسجيل البيانات الشخصية له: الاسم، تاريخ الميلاد، رقم الهوية.

يجب أن يمر من الرمز المرئي وهذا من خلال كتابة الحروف أو الأرقام الموجودة.

كذلك يجب تسجيل البريد الإلكتروني وأيضًا تسجيل كلمة المرور ورقم الهاتف.

بعد الانتهاء من كل هذا يمكنك الآن تقديم طلب الدعم السكني.

يجب أن توافق على جميع الشروط والأحكام.

كذلك يجب الإجابة على جميع الأسئلة المطروحة.

عند الانتهاء ستنتظر فقط عدة دقائق ثم ستعلن رسالة ( انت مؤهل للدعم الفني ).

هذه كانت طريقة التسجيل في الدعم السكني التي تقدمه وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية لذلك إذا كنت ترد المعرفة أكثر تابع القراءة.

شروط الدعم السكني

هناك العديد من الشروط التي قامت وزارة الإسكان بوضعها من خلال الموقع الإلكتروني هذه الشروط من أجل الحصول على الدعم أو التمويل السكني ومن هذه الشركات:

من أهم الشروط أن يكون المتقدم للحصول على التمويل أو الدعم السكني سعودي الجنسية.

كما يشترط أن لا يقل المتقدم للدعم السكني أن لا يقل عمره عن 25 سنة.

كذلك من الشروط هو عدم امتلاكه لأي منزل خلال أخر 5 سنوات من عمره.

إذا كانت السيدة مطلقة فمن المشترط أن يمر على طلاقها أو وفاه زوجها على الأقل سنتين ثم تقدم على الدعم السكني.

يجب أن تكون الأسرة التي تقدم على الدعم السكني مقيمة في المملكة العربية السعودية.

هذه كانت جميع الشروط التي يجب توافرها قبل التقديم.

موعد نزول الدعم السكني

هناك موعد محدد تم تحديده من خلال وزارة الإسكان لصرف الدعم السكني وذلك المعاد هو اليوم الرابع والعشرين من كل شهر ميلادي، كما أن الوزارة تسعى لتحقيق أهداف الوزارة وما تسعى إليه وزيادة نسب تملك المواطنين السعوديين العديد من الوحدات السكنية.