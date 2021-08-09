نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقويم الدراسي للعام 1443 المتضمن الفصول الدراسية الثلاثة بالسعودية في المقال التالي

وافق مجلس الوزراء السعودي على التقويم الدراسي للعام 1443 هجرية والمتضمن الفصول الدراسية الثلاثة وذلك بالجلسة العتى عقدها المجلس يوم الثلاثاء بتاريخ 13-10-1442 هجرية وقد تضمن التقوويم الدراسي تقسيم العام الدراسي بالمملكة العربية السعودية إلى ثلاثة فصول دراسية، ومدة كل فصل دراسي 13 أسبوع وإجمالى عدد أيام الدراسة 183 يوم، ونعرض فى هذا التقرير تفاصيل التقويم الدراسي ومواعيد الإجازات ومواعيد الامتحانات خلال العام الدراسي الجديد 1443 هجرية. تفاصيل الفصل الدراسي الأول للعام 1443 هجرية تبدأ الدراسة للطلاب للفصل الدراسي الأول يوم الأحد 21-1-1443 هجرية الموافق 29-8-2021 ميلادية.

إجازة اليوم الوطني يومى الأحد والاثنين 15و 16-2-1443 هجرية الموافق 22 و 23-9-2021 ميلادية.

إجازة نهاية أسبوع مطولة يومي الأحد والإثنين 11و12-3-1443 هجرية، الموافق 17و18-10-2021 ميلادية.

إجازة نهاية أسبوع مطولة يوم الخميس 29-3-1443 هجرية، الموافق 4-11-2021 ميلادية.

بداية إجازة الفصل الدراسي الأول مع نهاية دوام يوم الخميس 20-4-1443 هجرية، الموافق 25-11-2021 ميلادية. تفاصيل الفصل الدراسي الثاني للعام 1443 هجرية بداية الدراسة للطلاب للفصل الدراسي الثاني يوم الأحد 1-5-1443 هجرية، الموافق 5-12-2021 ميلادية.

إجازة نهاية أسبوع مطولة يوم الأحد 15-5-1443 هجرية، الموافق 5-12-2021 ميلادية.

إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني مع نهاية دوام يوم الخميس 3-6-1443 هجرية، الموافق 6-1-2022 ميلادية.

بداية الدراسة بعد إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني يوم الأحد 13-6-1443 هجرية، الموافق 16-1-2022 ميلادية.

إجازة نهاية أسبوع مطولة يومي الأربعاء والخميس 1و2-7-1443 هجرية، الموافق 2و3-2-2022 ميلادية.

إجازة نهاية أسبوع مطولة يومي الأربعاء والخميس 22و23-7-1443 هجرية، الموافق 23و24-2-2022 ميلادية.

بداية إجازة الفصل الدراسي الثاني مع نهاية دوام يوم الخميس 7-8-1443 هجرية، الموافق 10-3-2022 ميلادية. تفاصيل الفصل الدراسي الثالث لعام 1443 هجرية بداية الدراسة للطلاب للفصل الدراسي الثالث يوم الأحد 17-8-1443 هجرية، الموافق 20-3-2022 ميلادية.

بداية إجازة عيد الفطر المبارك مع نهاية دوام يوم الاثنين 24-9-1443 هجرية، الموافق 25-4-2022 ميلادية.

بداية الدراسة بعد إجازة عيد الفطر المبارك يوم الأحد 7-10-1443 هجرية، الموافق 8-5-2022 ميلادية.

إجازة نهاية أسبوع مطولة يومي الأربعاء والخميس 24و25-10-1443 هجرية، الموافق 25و26-5-2022 ميلادية.

إجازة نهاية أسبوع مطولة يومي الأربعاء والخميس 16و17-11-1443 هجرية، الموافق 15و16-6-2022 ميلادية.

بداية إجازة نهاية العام الدراسي مع نهاية دوام يوم الخميس 1-12-1443 هجرية، الموافق 30-6-2022 ميلادية. تفاصيل التقويم الدراسي للعام 1443 هجرية المتضمن الفصول الدراسية الثلاثة عدد أسابيع الفصل الدراسي الأول = 13 أسبوع.

عدد أسابيع الفصل الدراسي الثاني = 13 أسبوع.

عدد أسابيع الفصل الدراسي الثالث = 13 أسبوع.

عدد أيام الدراسة الفعلية فى الفصلو الدراسية الثلاثة = 183 يوم.

عدد الإجازات أثانء العام الدراسي 1433 هجرية = 12 إجازة.

عدد أيام الإجازات أثناء العام الدراسي باحتساب إجازة نهاية الأسبوع = 69 يوم إجازة.

عدد أيام الإجازات أثناء العام الدراسي بدون احتساب إجازات نهاية الأسبوع = 39 يوم إجازة. الوسوم عمر شويل - جدة التقويم الدراسي للعام 1443 المتضمن الفصول الدراسية الثلاثة بالسعودية - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التقويم الدراسي للعام 1443 المتضمن الفصول الدراسية الثلاثة بالسعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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