خطوات التحقق من نتيجة الاستحقاق للدفعة 45 من حساب المواطن

خطوات التحقق من نتيجة الاستحقاق من خلال البوابة الإلكترونية لحساب المواطن، فيتم إيداع المبلغ الشهري في يوم 10 من كل شهر، ولكن قد يستثنى اليوم إلى قبل أو بعد بسبب العطلة الأسبوعية، ولكن دفعة شهر أغسطس لعام 2021 وهي الدفعة 45 من حساب المواطن، سيتم صرفها في نفس اليوم لأنه سيوافق يوم الثلاثاء الموافق 10 أغسطس 2021، وهذا بعد استحقاق الفرد على الإيداع ولكن هل يمكن التحقق من نتيجة الاستحقاق، إليكم الحل والخطوات البسيطة لتحصل على قيمة الدعم المستحق لك ولأسرتك.

التحقق من نتيجة الاستحقاق

يلوج المستفيد إلى البوابة الإلكترونية في برنامج حساب المواطن، وبعد التسجيل بالبرنامج، وكتابة كافة البيانات صحيحة، رابط الاستعلام عن الدفعة 45 من حساب المواطن لشهر أغسطس 2021، يتم الدخول عبر برنامج حساب المواطن، ثم الدخول إلى حالة الاستحقاق، التي من خلالها يمكنك التعرف على حالة الدفعة، عدد المؤهلين في الدفعة، إجمالي المبالغ المدفوعة، أسباب رفض الدفعة، ولذلك يمكنك معرفة سبب الرفض أو حالة الدفعة كما تم ذكره من خلال حالة الاستحقاق.

حالة الدفعة 45 للمستفيد

حالة الدفعة الحالية والدفعات السابقة.

هل الدفعة تم توجيهها أم لا من خلال وجهت.

مدفوعة، وهي التي يتم من خلالها التعرف على إذا كان قد تم إيداع مبلغ الدفعة والدفع بها أم لا.

وفي حالة إيداع الدفعة 45 سيتم الإيداع في الحساب البنكي للمستفيد على حساب الآيبان.

وإذا لم يتم إيداعها يتم رفع شكوى على الدفعة وإرفاق كشف حساب بنكي.

في الانتظار: وهي تعني بأنه لم يتم إرسالها بسبب مشكلة في حساب المستفيد البنكي، أو رقم الآيبان غير صحيح.

مرفوضة وهي أنه تم رفض الإيداع، بسبب وجود مشكلة بالحساب البنكي.

لا يوجد: وهي أنه لا يستحق الفرد مبلغ الإيداع بسبب تخطي الدخل الشهري له المبلغ المستحق من دعم حساب المواطن.

خطوات تقديم شكوى الدفعة صفر

معني أن الدفعة صفر أو ناقصة فهذا يرجع إلى وجود عدة أسباب من أهمها أن هناك تابع غير محتسب، العمر لأحد التابعين به عائق، وجود أحد أفراد الأسرة خارج المملكة، أجمالي الدخل الشهري للمستفيد أكثر من الحد المسموح به، إيداع الدفعة 45 من حساب المواطن، ولذلك يتم وضع الدفعة صفر له، لحين تقديم شكوى، ويمكنك من خلال الدخول عبر حسابك في برنامج حساب المواطن، منها إلى حالة الاستحقاق، تقديم شكوى على الدفعة الحالية، وذلك بعد مرور خمس أيام من تاريخ أصدار الدفعة الحالية، وإرسال السبب إذا كان الدفعة ناقصة أو صفر أو دفعة لم تستلم.