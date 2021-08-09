نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الاستعلام عن حساب المواطن الدفعة 45 برقم الهوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط الاستعلام حساب المواطن الدفعة 45 شهر أغسطس 2021 برقم الهوية، والمستفيدين من الدعم بعد الاستثناء الذي صدر من خلال البرنامج، ومن له الحق التسجيل في حساب المواطن، والذي ينتظر الإيداع عدد كبير من المستفيدين المواطنين بداخل المملكة العربية السعودية، والذي يبلغ عددهم 12,7 مليون من المستفيدين ولكن خلال دفعة شهر يونيو الماضي تم إيداع 1.9 مليار ريال، ومازال في زيادة، بعد إضافة التابعين تحت رب الأسرة، وقد توقف التسجيل في حساب المواطن منذ شهر مارس 2020، حتى يتم فرز المستفيدين، وحصول من يستحق على الدعم، وذلك لمساعدة الأسر الفقيرة والمتوسطة في المعيشة، ويتم صدور حساب المواطن في اليوم العاشر من كل شهر.

استعلام حساب المواطن الدفعة 45

إيداع الدفعة 45 من برنامج حساب المواطن يوم الثلاثاء الموافق 10 أغسطس 2021 ، كما يمكن معرفة المستفيدين الجدد الذين تم الموافقة عليهم، بعد التسجيل كتابع في برنامج حساب المواطن، ويتم الموافقة وفق للشروط التي أعلن عنها البرنامج وهي أن يكون سعودي الجنسية، استثناء للتسجيل في حساب المواطن، كما أنه يجب أن يقيم بداخل المملكة العربية السعودية وليس خارجها، الرقم الموحد لحساب المواطن للرد على كافة الاستفسارات، كما يستثنى من ذلك الابن، الابنة، الزوجة، الغير سعودية، ومن يسكن دار الإيواء، ومن هو مسجون، كل هؤلاء لا يستحقون الحصول على دعم حساب المواطن.

استعلام حساب المواطن برقم الهوية

يمكنك مع بداية يوم الأحد الموافق الحادي عشر من شهر يوليو الدخول عبر الموقع الإلكتروني لحساب المواطن، وكتابة البيانات ورقم الهوية، والاستعلام حساب المواطن إيداع، صدور نتائج الأهلية وسيتم ظهور النتائج، ومن تقدم بطلب التسجيل يمكنه أيضا أتباع الدخول في البرنامج واستعراض الحالة، ومن ثم سيظهر النتيجة بالقبول أو الرفض، وفي حالة رفض التسجيل للأهلية يمكنه أن يقدم اعتراض في 90 يوما، من بعد صدور أخر دفعة في البرنامج، كما يمكن الاتصال على الرقم الموحد في برنامج حساب المواطن 19912 طوال أيام الأسبوع للاستفسار، رابط الاستعلام عن حساب المواطن الدفعة 45 برقم الهوية عبر البوابة الإلكترونية، والجدير بالذكر أن التسجيل في البرنامج متوقف حاليا وهذا للبحث عن أهلية المستفيدين، ولكن قد صرح حساب المواطن بأنه يمكن للتابعين أن يقوموا بالحصول على الدعم من خلال التسجيل تحت رب الأسرة.

خطوات التحقق من نتيجة الاستحقاق

يمكنك الولوج إلى حسابك كمستفيد في برنامج حساب المواطن، ومن خلال حالة الاستحقاق للدفعة، يمكنك أن تعرف حالة الدفعة الخاصة بك، وهل تم دفعها، أو تم الرفض وماهي الأسباب التي أدت إلى ذلك، من خلال رابط الاستعلام عن نتيجة الاستحقاق في حساب المواطن، مع الحصول على كافة المعلومات المتاحة، وإذا وجد أن الدفعة قد تم رفضها فيمكنك تقديم شكوى على ذلك، ولكن بعد مرور 5 أيام من صدور الدفعة 45.