نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي بدون كفيل بفترة سداد 60 شهر لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل في المقال التالي
تمويل شخصي بدون كفيل غارم هو أكثر المزايا التمويلية بحث عليها في المملكة العربية السعودية حيث يرغب الكثير من المواطنين السعوديين والمقيمين والمتقاعدين الحصول على التمويل المناسب لهم بدون شرط توفير ضامن أو كفيل سعودي الجنسية حتى مبلغ مائة ألف ريال سعودي بموافقة شركة اليسر للتمويل وتقدم الشركة أفضل تمويل ميسر متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية داخل أراضي السعودية ولكن يحتاج إلى بعض الضوابط والشروط اللازمة للموافقة على طلب التمويل الشخصي الميسر لجميع العملاء ويمتاز التمويل بالسيولة النقدية حتى مبلغ 300 ألف ريال سعودي ولكن يتحقق ذلك بعد تطبيق كافة الشروط والأحكام المطلوبة لدى الشركة في السعودية لهذا العام ١٤٤٣ هجرياً.
أهم الضوابط اللازمة للحصول على التمويل بدون كفيل لدى شركة اليسر
لتمويل شركة اليسر للإجارة والتمويل تطلب من أي عميل يريد الحصول على تمويل شخصي نقدي يصل إلى مائة ألف ريال سعودي بموافقة شركة اليسر بدون الحاجة إلى كفيل سعودي الجنسية بعض الضوابط والشروط اللازمة للموافقة على طلب التمويل في المملكة العربية السعودية بذلك سوف نوضح اليوم عن طريق موقع ثقفني الشروط وكل المتطلبات من جميع العملاء:
- لابد أن يكون العميل المتقدم يبلغ من العمر 21 عام ويصل حتى 60 عام والمتقاعدين حتى 70 عام عبر شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة العربية السعودية.
- يشترط أن يكون المتقدم دخله الشهري يبلغ خمسة آلاف ريال سعودي للمواطن السعودي.
- لابد أن يكون المتقدم دخله الشهري لا يقل عن ستة آلاف ريال سعودي للمقيم من الجنسيات المختلفة.
- فترة عمل المطلوبة في القطاع الحكومي ثلاثة أشهر وفترة العمل المطلوبة في القطاع الخاص ستة أشهر داخل أراضي المملكة.
مميزات برنامج تمويل نقدي لدى شركة اليسر للتمويل
- أفضل تمويل ميسر متوافق ومطابق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
- تمويل للسعودي والمقيم والمتقاعد حتى 300 ألف ريال سعودي بموافقة شركة اليسر للإجارة والتمويل.
- التمويل بدون كفيل غارم بفترة سداد طويلة الأجل حتى 60 شهر داخل أراضي المملكة.
- قرض شخصي يصل إلى مائة ألف ريال سعودي بموافقة شركة اليسر للتمويل بدون الحاجة إلى كفيل غارم داخل أراضي المملكة.
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