تسجيل مستفيد جديد سكني 1443

يبحث الآلاف من مواطني المملكة العربية السعودية عن طريقة تسجيل مستفيد جديد سكني عبر محرك البحث “جوجل”، ويُعتبر البحث عن هذه الخدمة أحد أهم الخدمات التي تهم قطاع واسع داخل المجتمع السعودي لكل المواطنين الراغبين في حجز الوحدات السكنية التي يقدمها برنامج سكني، ومن الجدير بالذكر أن وزارة الإسكان السعودية تقدم الكثير من الخدمات السكنية لملايين المواطنين السعوديين حيث تتيح حجز وحدات سكنية متنوعة تناسب الحالة المادية لفئات كثيرة داخل المجتمع السعودي تتفاوت في الدخل والحالة المادية، وتأتي هذه الجهود في إطار سعى المملكة العربية السعودية في تنفيذ رؤية 2030م التي تهدف إلى زيادة عدد المواطنين المتملكين لوحدات سكنية، ونوضح لكم في هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” كيفية تسجيل مستفيد جديد في برنامج سكني وطريقة حجز الوحدات السكنية للمستحقين كما وضحنا لكم في مقال سابق كيفية الإستعلام عن الإسكان برقم السجل، فإلى نص المقال

تسجيل مستفيد جديد سكني

يقدم برنامج سكني الكثير من الخدمات إلى المواطنين وعند الرغبة في التقديم على الوحدات السكنية التي يقدمها برنامج سكني يثمكن للمواطن تقديم طلب إلكترونياً عبر منصة سكني، ونوضح لكم الآن كل الخطوات اللازمة لتسجيل مستفيد جديد في برنامج سكني كالتالي:

الخطوة الأولى ينبغي على المواطن المتقدم الولوج إلى الموقع الرسمي لمنصة سكني على الإنترنت.

على الإنترنت. ثانياً يجب عليه تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد.

وفي حالة المستخدم الجديد فقط قم بكتابة رقم الهوية وتاريخ الميلاد وكافة البيانات الأخرى ثم اضغط على “استلام كلمة السر”.

ثم قم بكتابة كلمة السر الذي وصلتك على هاتفك الجوال وادخل بريدك الإلكتروني ورقم جوالك وقم بتعيين كلمة المرور.

وبعد ذلك قم بكتابة رمز التفعيل الذي وصلك على هاتفك ثم اضغط “تسجيل”.

ثالثاً اضغط على “التقديم على برنامج سكني” والموافقة والإقرار على كافة الشروط للتسجيل.

رابعاً أجب على كل الأسئلة واكتب كافة البيانات المطلوبة ثم اصغط “استكمال”.

وأخيراً ستظهر لك رسالة إما بالإستحقاق والحصول على الدعم وحجز الوحدة السكنية أو بعدم الإستحقاق مرفقاً كافة الأسباب التي أدت إلى عدم الأهلية والإستحقاق.

حجز الوحدات في سكني

في حالة قبول طلب المتقدم في برنامج سكني واستحقاقه لحجز الوحدات السكنية يُمكن للمواطن الآن اختيار الوحدات السكنية التي يرغب بها في مشروعات وزارة الإسكان المختلفة، وبالإضافة إلى ذلك يُمكنه معرفة الشركات العقارية المتعاونة مع وزارة الإسكان ويختار منها الشركة التي يريد التعامل معها كما يُمكنه اختيار مشروع سكني محدد أو منطقة محددة.