سعر البنزين اليوم لشهر اغسطس 2021 ومقارنات بين الأسعار تعرف عليها

سعر البنزين اليوم ، مثل المعتاد من قبل شركة ارامكو في السعودية أنها -الشركة- تحدد التسعيرة الجديدة للبنزين في يوم 10 من كل شهر وذلك حتى يتم العمل بها ابتداءً من 11 في الشهر ولذلك ينشط محرك البحث قوقل لكي يبحث في الأنترنت والمواقع الشهيرة ومواقع التواصل الاجتماعي عن سعر البنزين اليوم في السعودية وفي تلك المقالة عزيزي القارئ نقدم لكم آخر الأسعار فتابعونا.

سعر البنزين اليوم شهر أغسطس 2021

من المعروف في ارامكو بنزين و تسعيرة البنزين الجديدة لكل شهر ان تحديد السعر يقوم يوم 10 والعمل به يتم من 11 في كل شهر.

كما ان تحديد تسعيرة البنزين في كل شهر تكون قائمة على تسعيرة البنزين في الشهور الماضية حيث في الشهر الماضي ثبتت السعودية الأسعار ولذلك :-

محتمل بنسبة كبيرة ان يتم تثبيت الأسعار كالشهر الفائت أو أن تزيد أو تقل بنسبة لا تذكر.

في تلك المقالة سيتم عرض التوقعات للخبراء المتخصصين في مجال البترول ولكن هي مجرد تكهنات من تسعيرة البنزين قبلاً.

تسعيرة البنزين لشهر أغسطس

الشهر الماضي قالت اللجنة المتابعة لتسعيرة البنزين والديزل أنها سوف تتخذ القرار وتعطي التسعيرة مضافاً عليها ضريبة القيمة المضافة 5% وسنعرض عليكم الأسعار في تلك المقالة

اسعار البنزين ارامكو بالنسبة المئوية

بعدما تم تثبيت السعر الشهر الفائت فالتوقعات متفاوتة في المملكة وإليكم الأسعار:-

بنزين 91 لم يختلف تسعيرة البنزين الشهر الفائت عن ذي قبل حيث جاء سعره 2.18 ريال سعودي للتر بدلا من 2.08 ريال سعودي في شهر مايو/أيار الماضي

ثم ننتقل لبنزين 95 الخصوصي. ولم يسجل السعر زيادة ملحوظة فتم تثبيت السعر على 2.33 ريال سعودي للتر بدلا من 2.23 ريال سعودي في مايو/أيار الماضي

وبنزين 91 إي بلس لم يختلف سعره عن شهر مايو حيث ان سعر البنزين 91 لشهر مايو/ أيار الماضي قد بلغ 2.08 ريال سعودي.

وننتقل لأسعار الديزل وسعر الكيروسين والبترول هذا أيضا لم يتغير بالتبعية حيث ان سعر الديزل لشهر مايو كان 0.52 ريال ولم يتغير والكيروسين 0.70 ريال وقد تم تثبيت السعر 0.75 للبترول المسال ولم يتغير



وفي النهاية نرجو أن تكون مقالة سعر البنزين اليوم قد كانت مفيدة لكم ونالت إعجابكم.