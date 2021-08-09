تفويض مراجعه قطاع من خلال منصة ابشر وكيفيه الوصول للخدمه بالخطوات

تفويض مراجعه قطاع من اهم الخدمات التي تقدمها منصة ابشر والتي أعلنت عنها حديثا عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية. بالإضافة إلي ذلك أيضا أعلنت المنصة حديثا وعبر صفحتها الرسمية علي تجديد الإقامة للمقيم الكترونيا عبر منصة ابشر وكيفيه الوصول للخدمه بالخطوات وتم الإعلان أيضا عن إصدار أقامة عبر ابشر أعمال الكترونيا بكل سهوله وكيفيه الوصول للخدمه أيضا بالخطوات. والآن ومن خلال هذه المقالة سوف نقوم بتوضيح وشرح الخدمة بالتفصيل مع توضيح اهم الشروط والمتطلبات اللازمة تجاه الخدمة بالإضافة إلي ذلك شرح كيفيه الوصول للخدمه بالتفصيل خطوه بخطوه.

تفويض مراجعه قطاع

أعلنت منصة ابشر عن الخدمة والتي تمكن الأفراد بتفويض غيرهم وذلك لمراجعه القطاع وتنفيذ المعاملات بالنيابة عنهم عبر المنصة. كما أعلنت المنصة أيضا عن المستفيدين من الخدمة وهم المواطنين والمقيمين المفعلين لمنصة ابشر ولديهم حسابات شخصيه. وذلك نظرا لرؤية المملكة 2030 والتي تهدف إلي التحول الرقمي الكامل بالمملكة والتطور التكنولوجي التي وصلت إليه. وتحويل جميع الخدمات الكترونيا عبر المواقع الرسمية والتطبيقات المعتمدة من الوزارة بالمملكة. وذلك أيضا لتطور وسائل الاتصال بين المواطنين بالمملكة.

متطلبات وشروط تفويض المراجعة

بالإضافة إلي ذلك أعلنت المنصة عن شروط ومتطلبات الخدمة والتي نوضحها لكم بالتفصيل عبر النقاط الأتية:

يجب أن يكون عمر المفوض 18 عام أو اكثر.

لا يمكن التفويض لمطلوب امنيا أو متوفي.

يأخذ التفويض مده زمنيه 7 أيام عمل من تاريخ الإصدار.

يمكن أيضا للمفوض أن يقوم بإصدار تفويض مستخدم اخر لقطاع محدد وخدمه محدده أيضا.

لا يمكن أن يتم تفويض اكثر من مفوض له علي نفس الخدمة والقطاع بنفس الفترة الزمنية من قبل نفس المفوض.

يجب أن يكون المصدر له التفويض مواطن ولا يمكن للمقيم أن يكون مفوض له بينما يمكن للمقيم إصدار التفويض فقط.

خطوات إصدار تفويض مراجعه

كما أعلنت المنصة عن طريقه وكيفيه الوصول للخدمه الكترونيا والتي نوضحها لكم عبر اتباع الخطوات الأتية: