هدف يعلن عن بدء التسجيل لدورة تعليم اللغة الانجليزية مجاناً

صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” أعلن اليوم عن بداية التسجيل في البرنامج المخصص لتعليم اللغة الانجليزية، علي أن يبدأ التسجيل لجميع الأفراد الخريجين والخريجات الذي لديهم رغبة في تطوير الأداء المهاري لتعليم اللغة الانجليزية، وقد ناشد صندوق تنمية الموارد البشرية هدف عن ضرورة قيام جميع الأشخاص الذين يبحثون عن عمل، أو الموظفين والموظفات الذين يعملون بالقطاع الخاص أن يسارعوا بالتسجيل في منصة دروب للتدريب الإلكتروني، حيث أن التسجيل في برنامج تعليم اللغة الانجليزية يعمل علي زيادة المهارات والقدرات وزيادة الخبرات الخاصة باللغة الانجليزية واكتساب قدرات تعليمية جديدة تساعدهم في المجال العملي لجميع الوظائف، وسوف نوضح لكم رابط التسجيل في برنامج تعليم اللغة الانجليزية عبر صندوق تنمية الموارد البشرية.

كيفية التسجيل في دورة اللغة الانجليزية بصندوق تنمية الموارد البشرية هدف

يستطيع جميع الراغبين في التسجيل أن يقوموا بالتسجيل في برنامج تعليم اللغة الانجليزية حيث يبدأ العمل علي برنامج تعليم اللغة الانجليزية من خلال تقسيم دفعات للذين تقدموا بالتسجيل أولاً بأول، ومن يجد صعوبة في التسجيل ولم يسجل يستطيع التسجيل بعد شهر قادم سيتم الإعلان عنها من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية.

ويعد التسجيل في البرنامج التدريبي للغة الانجليزية أحد العوامل الداعمة لجميع القطاعات الخاصة التي تحتاج الي تعيين كوادر ذات خبرات عالية.

شروط التقديم في برنامج دروب لتعليم اللغة الانجليزية

يحرص صندوق تنمية الموارد البشرية علي توافر شروط خاصة من أجل التقديم في برنامج دروب من أجل تعليم اللغة الانجليزية التي تساعد جميع الأفراد علي الإتقان التام للغة، ومن بين الشروط الواجب توافرها:

يجب أن يكون المتدرب الذي يرغب في التقديم في البرنامج سعودي الجنسية.

يجب أن يبدأ سن الشخص من 18 عام ولا يزيد عن 40 عام.

يجب اجتياز ما لا يقل عن ثلاث دورات تدريبية بمنصة أخر شهرين.

التسجيل في برنامج تعليم اللغة الانجليزية عبر برنامج دروب هدف

يتم التسجيل في برنامج تعليم اللغة الانجليزية هدف من خلال الدخول علي الموقع الإلكتروني الخاص ببرنامج دروب، ويتم التسجيل لجميع الراغبين في التسجيل دون قيود محددة من قبل هدف.