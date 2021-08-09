نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التهنئة بالعام الهجري الجديد وصيام يوم عاشوراء في المقال التالي

عمر شويل - جدة مع بداية العام الهجري الجديد 1443 هجرياً ، يسعى ملايين المسلمين في جميع بقاع الأرض لإرسال التهاني بحلول رأس السنه الهجرية وترديد الأدعية والأمنيات بتحسن الحال والصحة بالعام الهجري الجديد ، ومن خلال مقالنا اليوم نستعرض لكم أفضل برقيات التهنئة بالعام الهجري الجديد وصيام يوم عاشوراء ، وما يتعلق بخصوص حكم التهنئة بالعام الهجري الجديد ، وكذلك فضل صيام يوم عاشوراء ، ويعتبر صيام عاشوراء في بعض البلدان الإسلامية من الشعائر المحببة لجموع الأمة الإسلامية ، ومع استقبال العام الهجري الجديد نود أن نهنئ زور موقعنا الكرام بالعام المبارك ونتمنى لهم دوام الطاعة والمغفرة ونذكرهم قبل حلول موعد يوم عاشوراء بأيام قليلة حيث يوافق يوم الخميس التاسع عشر من شهر أغسطس 2021 ميلادية.

حكم التهنئة بالعام الهجري الجديد وصيام يوم عاشوراء

وفق الفتوي الشرعية عن حكم تهنئة العام الهجري الجديد :

فإن التهنئة بمناسبات كالأعوام والشهور بوجه عام أمر مختلف عليه بين حالتي المنع والندب ، وقد رجحت كفة الندب في هذا الشأن وفق ترجيح الحافظ ابن حجر فهو مندوب.

أما في حال صوم يوم عاشوراء :

وفق ما أعلنته دار الإفتاء المصرية بخصوص فضل صيام عاشوراء ، إن الصيام بيوم عاشوراء والموافق اليوم العاشر من شهر محرم من كل عام هجري ، فهو يكفر ذنوب السنة التي سبقتها بإذن الله.

وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حكم صيام يوم عاشوراء : ” صيام يوم عاشوراء، أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله ” ، أخرجه مسلم في صحيحه ، وكان نبي الإنسانية محمد علي أفضل الصلاة وأتم التسليم يصوم وأصحابه في يوم عاشوراء ، والصيام له أجر عظيم عند الله مثل صيام شهر رمضان الكريم.

نشأة التقويم الهجري

قديماً كان العالم يعتد بالتقويم الميلادي نسبةً إلي ميلاد السيد المسيح عيسى عليه السلام وقد كان العرب والمسلمون يعتدون بهذا التقويم في تعاملاتهم ولا زال ، ولكن مع ظهور الدين الإسلامي وقيام أركان الدولة علي يد رسول الله صلي الله عليه وسلم تم وضع تقويم للمسلمين بناءً علي ذكري هجرة النبي صلي الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلي المدينة المنورة ، ومنذ ذلك الحين والمسلمون في شتى بقاع الأرض يتعاملون بتقويمهم الهجري التاريخ الهجري مع الميلادي.

والشهور الهجرية هي شهور قمرية تختلف باختلاف حالة القمر وأطواره فلا تتطابق في غالب الأحيان من عام لآخر في عدد أيامها ، والعام الهجري يقل عن نظيرة الميلادي بعدد 11 يوم أقل من الميلادية.

مناسبة يوم عاشوراء

لغوياً عاشوراء مأخوذ عن اللفظ عاشر ، وهي صيغة مبالغة للتعظيم ، ويصف باللفظ الليلة العاشرة ، ومع التقادم أصبح يطلق علي اليوم العاشر بما يشمل ليلته والمقصد في الأصل الليلة العاشرة من شهر محرم.

وعن سبب تسميته فورد عن أهل العلم في أمره أنه اليوم العاشر من شهر محرم ، وفي رأي آخر أنه اليوم الذي أكرم الله فيه عشرة أنبياء بعدد عشر كرامات ، وفي رأي ثالث أنه عاشر كرامة أعطاها الله سبحانه وتعالي للأمة الإسلامية ويوم عاشوراء يوم عظيم ويستحب فضل صيام عاشوراء والأعمال المستحبة الإكثار من الدعاء فيه كله مثل صيام يوم عرفة.

التهنئة بدخول العام الهجري و تهنئة يوم عاشوراء

وإذ أنكم زوار أعزاء علينا ونحب أن نقدم لكم أرق التهنئة بالعام الجديد الهجري ونتمنى لكم دوام الصحة والعافية والقرب إلي الله فنذكركم بضرورة صيام يوم عرفة والحرص علي حوز فضل صيام عاشوراء وتاسوعاء والالتزام في صيام عاشوراء والأعمال المستحبة وندعو الله أن يتم عليكم نعمه وعلي أمة الإسلام كافة ويجعل أيامك فرح وسعادة وطاعة بمناسبة العام الهجري الجديد.