نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المواطن وموعد إيداع الدفعة 45 والاستعلام عن نتائج الأهلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة حساب المواطن هو أحد برامج الدعم المقدمة من حكومة المملكة العربية السعودية للأسرة محدودة الدخل والفقيرة لقدرتها على مواجهة الإصلاحات الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها المملكة إلى جانب توفير سبل المعيشة الكريمة للمواطنين وذلك من خلال توفير الدعم المالي المناسب لكل أسرة بما يضمن قدرتها على توفير احتياجاتهم ويضم البرنامج عدد كبير جداً من الأسر السعودية المستفيدة بالدعم حيث يعد برنامج حساب المواطن بمثابة البوابة الشاملة لجميع أنظمة الدعم الحكومي المقدم المواطنين داخل المملكة العربية السعودية.

موعد صرف الدفعة 45 من برنامج حساب المواطن

طبقاً للأوامر الملكية الصادرة في الفترة الماضية بخصوص موعد صرف دفعات حساب المواطن وبناءً عليها فقد تم تحديد يوم العاشر من كل شهر ميلادي موعداً لصرف حساب المواطن أو بيوم قبله أو بعده بيوم ومن المقرر أن يتم صرف الدفعة 45 وهي دفعة شهر أغسطس 2021 يوم الثلاثاء الموافق 10/8/2021 حيث لم يتبقى على إيداع الدعم في حسابات المستفيدين سوي ساعات قليلة.

خطوات الاستعلام عن أهلية الدفعة 45 بحساب المواطن

أعلن البرنامج عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر عن صدور نتائج الأهلية للدفعة الخامسة والأربعون لشهر أغسطس وللتحقق من نتائج الأهلية يتم القيام بالخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لبرنامج حساب المواطن.

تسجيل الدخول من خلال كتابة الاسم وكلمة المرور.

من الخدمات الإلكترونية يتم الضغط على خيار الاستعلام عن نتائج الأهلية.

يتم كتابة رقم الهوية الوطنية للمستفيد والرمز المرئي.

يتم الضغط على زر الاستعلام.

سوف تنتقل إلى صفحة بها كافة البيانات الخاصة بك بخصوص الدفعة القادمة.

وبعد التحقق من نتائج الأهلية ومعرفة مقدار يمكن الاعتراض على مبلغ الدفعة وذلك من خلال القيام بالاعتراض إلكترونياً عبر موقع البرنامج وذلك مع تحديد أسباب الاعتراض المقدم من المستفيد.

خطوات إضافة التابع للمستفيد من الدعم

بعد تسجيل الدخول إلى حساب المستفيد بالبرنامج يتم الضغط على زر البيانات الخاصة بالتابعين ثم يضغط على إضافة تابع ثم بعد ذلك يقوم بتسجيل جميع البيانات الخاصة بالتابع الجديد الذي يريد المستفيد إضافته مع التأكد من صحة البيانات الجديدة المدخلة ثم يقوم المستفيد بالضغط على زر إضافة وللحصول على المزيد من المعلومات يمكن التواصل عبر قنوات الاتصال المقدمة من البرنامج.