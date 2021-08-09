نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط التسجيل أداء العمرة واللقاحات المعتمدة في السعودية لأداء العمرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد إنتهاء موسم الحج كان الخبر السار من وزارة الحج والعمرة بفتح الحجز لراغبي أداء العمرة للمقيمين وللراغبين لأداء العمرة من خارج المملكة وفق عدة شروط، ومن أهمها شهادة واضحة وموثقة تفيد بتلقي الشخص الراغب في أداء العمرة أخذ جرعات لقاح كورونا والمحدد باعتماده بالمملكة، وكان خبر موعد فتح باب العمرة، من الأمور التي يبحث عنها المواطنين في دول العالم وخاصة الإسلامي، من أجل الحصول على فرصة لأداء مناسك العمرة، وكانت المملكة العربية السعودية، قررت اقتصار أعمال المشاركين في الحج على المقيمين، والمواطنين، داخل البلاد، ورفضت استقبال المواطنين من الخارج ضمن التدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وسمحت المملكة لـ 60 ألف فقط بأداء مناسك الحج، لذلك ينتظر المواطنين بفارغ الصبر المشاركة في أداء العمرة خلال العام الجاري، حيث أعلنت المملكة العربية السعودية مؤخرا، عن فتح أبوابها أمام المواطنين من بعض الدول المسموح لها بدخول المملكة من أجل أداء العمرة، وزيارة المسجد الحرام، والمشاعر المقدسة.

موعد حجز أداء العمرة:

فقد اعلنت منذ ايام وزارة الحج والعمرة بالمملكة، عن موعد تلقي طلبات العمرة، بداية من اليوم الإثنين، والذي يوافق الأول من محرم 1443، الموافق 9 من شهر أغسطس الجاري بعد 18 شهرًا من التوقف، ولفتت الوزارة أن السعة الإجمالي المسموح لها أداء العمرة، تصل 60 ألف حاج موزعين على 8 فترات تشغيلية، ومن المقرر أن تصل السعة الإجمالية لأداء العمرة إلى مليوني حاج في الشهر.

شروط أداء العمرة للمواطنين من الداخل:

من الجدير بالذكر فقد حددت وزارة الحج والعمرة، طبقًا لما ورد على لسان الدكتور مشاط وكيل الوزارة، عددًا من الشروط التي يجب توافرها في الفرد الذي يرغب في أداء العمرة 2021، والتي تأتي على النحو التالي:.

أن يكون الفرد حاصل على لقاح كورونا من أجل زيارة المسجد النبوي. يمكن الدخول على تطبيق توكلنا وحجز أداء العمرة. تطبيق فئات التطعيم الثلاث التحصين جرعتين من لقاح فيروس كورونا. التطعيم بعد 14 يومًا من تلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا. تطعيم المتعافين من الإصابة على أن يشمل جميع الفئات العمرية المحصنة.

شروط أداء العمرة للحجاج خارج السعودية:

وضعت المملكة عدد من الشروط للراغبين في أداء العمرة من خارج المملكة ومن أهم هذه الشروط مايلي : تقديم الفرد شهادة تحصين معتمدة تفيد أن الفرد تلقى لقاح فيروس كورونا.

على أن تكون هذه الشهادة معتمدة في بلد المعتمر. أن تكون هذه التطعيمات معتمدة في المملكة العربية السعودية. ضرورة الإقرار بصحة المعلومات. على الفرد الالتزام بالحجر الصحي لدخول المسافرين القادمين إلى المملكة. ما زال الدخول إلى المملكة العربية السعودية معلقًا حسب الآليات المعتمدة.

لقاحات معتمدة في المملكة العربية السعودية:

من المعلوم للجميع أن المملكة إعتمدت في الإجراءات الإحترازية لجائحة كورونا على أخذ اللقاحات المعتمدة، حيث تعتمد المملكة على عدد من اللقاحات التي يتم إستخدامها، والتي تقدمها إلى مواطنيها، ويجب على الفرد الراغب في العمرة الحصول عليها على النحو التالي:.