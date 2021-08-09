نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الموارد البشرية التسجيل فى معاش الضمان الاجتماعي والمستندات المطلوبة 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة معاش الضمان الاجتماعي أحدى الخدمات المقدمة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للمواطنين السعوديين بهدف مساعدتهم فى التغلب على أعباء المعيشة والحياة، إلا أن الضمان الاجتماعي مقدم لفئة معينة من السعوديين وبناء على شروط ومعايير تم وضعها بمعرفة الوزارة، سوف نوضح لكم الأن خطوات التقدم على معاش الضمان الاجتماعي وشروط التقديم والمستندات المطلوبة.

خطوات التقدم للحصول على معاش الضمان الاجتماعي 1443

للحصول على معاش الضمان الاجتماعي من وزارة المواد البشرية يجب تعبئة نموذج الطلب وتقديم البيانات الصحيحة المطلوبة به وهي :

اسم المواطن المستفيد رباعي.

تاريخ الميلاد.

العنوان ومعلومات التواصل معه.

رقم الحساب البنكي الخاص بالمستفيد.

إرفاق مستند يثبت ان المستفيد من ذوي الاعاقة، إذا كان ذلك.

الفئات المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي 1443

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الفئات المقدم لها معاش الضمان الاجتماعي وهم:

من وصل لسن الشيخوخة من الرجال أو النساء وغير قادر عن العمل.

الأسر الغير معولة وهم من “المطلقات، الأرامل،الأسرة المهجورة، أسرة الغائب أو المفقود”.

أسر السجناء.

أصحاب الإعاقة الجزئية أو الكلية.

المرأة التي فقد عائلها.

أم الأيتام.

الأسر التي تقع تحت خط الفقر ويقل دخلها الشهري عن 2500 ريال.

حالات وقف صرف المعاش 1443

أوضحت وزارة الموارد البشرية أنه يتم وقف صرف المعاش للمستفيدين منه إذا توفرت حالة من تلك الحالات وهي:

إذا أخل المستفيد بشرط من شروط صرف المعاش. إذا تأخر المستفيد عن تحديث بياناته الشخصية. إذا تقدم المستفيد ببيانات خاطئة. يتم إيقاف المعاش إذا ثبت أن المستفيد قادر عن العمل. إذا تنازل المستفيد عن المعاش المقدم له. في حالة وفاة الشخص المستفيد بالمعاش.

طريقة احتساب معاش الضمان الاجتماعي من وزارة الموارد البشرية 1443

أوضحت وزارة الموارد البشرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “توتير” طريقة احتساب قيمة المعاش المقدم للمستفيدين منه وذلك من خلال تلك العملية :

الدخل المحتسب= الدخل الشهري – 50% من الدخل المكتسب

وذلك يعني أن الدخل المكتسب أقل من الحد الأدني للمعاش المحتسب، على أن يكون الدخل المحتسب مساوي الدخل الشهري للمستفيد بعد خصم النسبة التي تم تحددها بمعرفة الوزارة 50% من قيمة الدخل المكتسب.