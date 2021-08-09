نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط مقيم تسجيل التطعيم 1443 برقم التأشيرة muqeem.sa دخول بوابة مقيم علم في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر رابط مقيم تسجيل التطعيم 1443 عبر بوابة مقيم الإلكترونية، وذلك بعد أن تم الإعلان رسمياً من جانب الإدارة العامة للجوزات بالمملكة العربية السعودية عن ضرورة تسجيل اللقاح إلكترونياً لكافة المسافرين القادمين إلى الأراضي السعودية، حيث يمكن تسجيل القدوم عبر بوابة مقيم الإلكترونية بشكل يسير جداً من خلال اختيار الفئة المناسبة لك سواء كنت (زائر محصن – زائر غير محصن – زائر للعلاج – مقيم محصن – مقيم غير محصن – العمالة المنزلية المرافقة للمواطنين)، كما يمكنكم من خلال خدمة مقيم علم التحقق من تسجيل لقاح إلكترونياً.

رابط مقيم تسجيل التطعيم 1443

أطلقت الإدارة العامة للجوزات بالمملكة العربية السعودية موقع مقيم تسجيل القدوم الإلكتروني، وقدمت دعوتها لكافة المسافرين القادمين للأراضي السعودية من غير المواطنين السعوديين بضرورة تسجيل لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بشكل إلكتروني من خلال بوابة مقيم تسجيل الدخول بتعبئة البيانات اللازمة قبل الوصول إلى أراضي المملكة.

وقد أوضحت إدارة الجوازات السعودية أن تسجيل القدوم عبر موقع مقيم الإلكتروني سوف يساهم بشكل عملي في تسريع الإجراءات الخاصة بالدخول إلى الأراضي السعودية، بالإضافة إلى العمل على تقليل الفترة الخاصة بالانتظار في منافذ الدخول، ويجب العلم أن التسجيل في مقيم يشتمل على الفئات التالية:

مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

حاملي التأشيرات الجديدة بكافة أنواعها.

المقيمين بالمملكة العربية السعودية ومرافقيهم.

ويجب العلم أنه بإمكانكم التعرف على شروط تسجيل اللقاح عبر بوابة مقيم أو شروط التسجيل في مقيم وفق كل فئة من الفئات المتاحة عبر الموقع الإلكتروني من خلال النقر على الفئة التابع لها المسافر، وسيتم عرض كافة شروط التسجيل، ولتسجيل القدوم عبر مقيم، يتم ذلك من خلال اختيار الجنسية ومن ثم النقر على “تسجيل” عبر موقع مقيم الذي يمكنكم الدخول إليه من خلال اتباع الرابط التالي:

بوابة مقيم تسجيل القدوم (muqeem.sa).

بوابة مقيم تسجيل الدخول

أطلقت الإدارة العامة للجوزات السعودية دعوتها بضرورة تسجيل اللقاح أو تسجيل التطعيم تماشياً مع الجهود التي تقوم ببذلها المملكة العربية السعودية للحد من تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وذلك من أجل المحافظة على سلامة جميع سكان المملكة من المواطنين والمواطنات والمقيمين فيها.

وقد أكدت الجوازات السعودية على الكافة بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الصادرة عن وزارة الصحة أثناء القيام بإنهاء الإجراءات الخاصة بالدخول، كما يجب العلم أن وزارة الصحة قد أطلقت البوابة الخارجية للتطعيمات من أجل تقديم طلب لاعتماد اللقاح داخل المملكة.

ومن جانبها أكدت على ضرورة التحقق من صحة البيانات المسجلة في الموقع الإلكتروني، وذلك لتلاشي رفض الطلب المقدم من قبل الشخص المتقدم بطلب اعتماد لقاح كورونا داخل المملكة، ومن يرغب في الحصول على رابط مقيم تسجيل التطعيم 1443 وفق الشروط المعتمدة والمعلن عنها من جانب الإدارة العامة للجوزات، يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق بالمقال عبر ثقفني.