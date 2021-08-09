نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخميس 4 محرم موعد وشروط التقديم في وظائف جامعة الملك عبدالعزيز 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة وظائف جامعة الملك عبدالعزيز 1443 تم الإعلان عن توفر عدد شاغر منها الآن عدد من التخصصات والوظائف ولقد تصدرت الجامعة محركات البحث بعدما أعلنت عن حاجتها إلى شغل بعض الوظائف بها والتي قد تم الإفصاح عن أن عدد هذه الوظائف حوالي أربعة عشر وظيفة وفيما يلي بموقع ثقفني؛ سوف يتم توضيح شروط وظائف جامعة الملك عبدالعزيز 1443 وكذلك موعد التقديم بالتفصيل.

وظائف جامعة الملك عبدالعزيز 1443

أعلنت إدارة جامعة الملك عبد العزيز في المملكة العربية السُّعُودية منذ قليل عن حاجتها إلى شغل عدد (14) وظيفة جميعها تأتي تحت مسمى وظيفي واحد وهو (فني ترميز طبي)؛ كما قد تم توضيح أن مكان شغل هذه الوظيفة سوف يكون في المستشفى الجامعي التابع إلى الجامعة ، وجميعها تأتي على فئة التشغيل الطبي الذاتي ، ويُذكر أن عدد كبير من المواطنين السعوديين نساء ورجال يفضلون الالتحاق بمختلف وظائف جامعة الملك عبد العزيز خصوصًا خريجيها باعتبارها صرحًا تعليميًا وعلميًا عريقًا داخل المملكة يؤهل الجميع إلى أهم مهارات سوق العمل.

شروط وظائف جامعة الملك عبدالعزيز 1443

تم توضيح أهم الشروط التي لا بُد من توفرها في كل من يرغب في شغل الوظائف المعلن عنها في جامعة الملك عبد العزيز 1443 – 2021 ، وهي:

أن يكون المتقدم بطلب التوظيف من أبناء المملكة ويحمل الجنسية السُّعُودية.

تقديم إثبات الإجادة التامة للغة الإنجليزية.

تقديم ما يثبت الحصول على برنامَج إعدادي في تخصص الترميز بعد الحصول على درجة البكالوريوس.

لا بد أن يكون حاصل على تصنيف مهني عبر الهيئة السُّعُودية للتخصصات الصحية تحت تصنيف مهني هو: (فني ترميز طبي)، وأن يكون هذا التصنيف لا يزال ساري المفعول.

موعد التقديم في وظائف جامعة الملك عبد العزيز 2021

سوف يبدأ فتح باب التقديم إلى هذه الوظائف اعتبارًا من التاريخ المذكور أدناه:

يبدأ التقديم يوم الخميس 4 محرم 1443 هـ (4-1-1443هـ) الموافق 12 أغسطس 2021م (12 -8-2021م).

ينتهي التقديم يوم الأربعاء في العاشر من شهر محرم (10/4/1443هـ) الموافق (18-8-2021م).

وسوف يتم فتح باب التقديم للأفراد ممن تنطبق عليهم الشروط عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالجامعة.

وقد قامت جامعة الملك عبد العزيز بتطبيق القرارات الوقائية والاحترازية في يوم الأحد الموفق (1-8-2021م) والموفق (22/12/1442هـ) بمنع دخول أي من الأفراد غير الحاصلين على اللِّقاح (غير المحصنين) إلى جميع فروع الجامعة في الرياض وجدة وفي الأحساء وذلك امتثالًا للقرارات وزارة الصحة ووزارة الداخلية.

وعلى كل من يرغب من أبناء وبنات المملكة العربية السُّعُودية ممن تنطبق عليهم شروط الالتحاق بالمهنة المعلن عن الحاجة إلى شغلها في جامعة الملك عبد العزيز ؛ البَدْء في تجهيز كافة الأوراق والمستندات والمؤهلات اللازمة للتقديم ، والتوجه فورًا في الرابع من شهر محرم الجاري لعام 1443 هـ إلى بوابة الجامعة الإلكترونية من أجل تقديم طلب الالتحاق بالوظيفة.