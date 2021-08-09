نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الوظائف المتاحة بوزارة الدفاع لعام 1442ه‍ خطوات التقديم والشروط المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط الوظائف المتاحة بوزارة الدفاع لعام 1442ه‍ ، حيث حازت وزارة الدفاع علي اهتمام الكثير من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية بعد إعلانها عن توافر عدد من الوظائف الشاغرة في مستشفيات الوزارة العسكرية. مما أدى إلي تزايد عدد نتائج البحث عن ذلك الموضوع. حيث أعلنت الوزارة عبر حسابها الرسمي عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف في القطاع الصحي التابع لها لكل من الرجال والنساء وفقاً لعدد من الشروط والضوابط التي أعلنتها الوزراة والتي نتعرف عليها بعد قليل مع خطوات التقديم علي تلك الوظائف بنجاح.

‌موعد التقديم على الوظائف المتاحة بوزارة الدفاع :

كما قامت وزارة الدفاع عبر حسابها الرسمي علي منصة تويتر بالإعلان عن توفر عدد 2181 وظيفة شاغرة للعمل بالمستشفيات العسكرية التابعة للوزارة في عدد من التخصصات المختلفة لكل من الرجال والنساء من مواطني المملكة أو المقيمين بها. لكن تظل الأفضلية لمواطني المملكة في الحصول علي تلك الوظائف ، وذلك لتوفير فرص عمل للكثير من العاطلين بالمملكة.

وكذلك أوضحت الوزارة في بيانها المواعيد التي يتم فيها بدأ قبول طلبات الراغبين في الحصول علي تلك الوظائف. وشددت كذلك علي ضرورة الإسراع في عملية التسجيل قبل انتهاء الفترة المحددة لاستقبال الطلبات والتي تبدأ من يوم الأحد الموافق 8/8 لعام 2021م. وتستمر أيضاً حتي يوم الثلاثاء الموافق 7 من شهر سبتمبر من نفس العام الحالي 2021م.‌

إعلان الوزارة عن الوظائف الشاغرة :

كما أوضحت الوزارة في الإعلان الخاص بها عن التخصصات المطلوبة لتلك الوظائف. وكذلك طبيعة تلك الوظائف الشاغرة البالغ عددها حوالي 2181 وظيفة وتأتي تلك التخصصات كالآتي :

أولاً جميع التخصصات في الطب وكذلك جميع التخصصات في التمريض الخدمات الطبية المساعدة. صيانة الطائرات. الجودة وسلامة المرضي. الموارد البشرية الإدارة المالية. الخدمات المساندة تقنية المعلومات. إدارة المشاريع وأخيراً التخطيط والتطوير.

‌شروط التقديم على وظائف وزارة الدفاع :

كما أوضحت الوزارة ضمن إعلانها عن الشروط والضوابط المطلوبة واللازم توافرها في الراغبين في التقديم للتمكن من الحصول على تلك الوظائف.

وتأتي تلك الشروط كما الآتي :

ألا يكون للمتقدم عمل يخص أي قطاع حكومي آخر ، أو القطاعات الخاصة.

الحصول علي شهادة معتمدة وارفاقها مع طلب التقديم عبر الموقع الإلكتروني الخاص.

ضرورة إدخال جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح وكذلك الشهادات المرفقة ، كما يجب التأكد من صحة البيانات لتجنب التعرض للمسألات.

ألا يكون للمتقدم أية سوابق أو أحكام ، أي أن يكون حسن السيرة والسلوك.

‌آلية التسجيل في الوظائف المتاحة بوزارة الدفاع :