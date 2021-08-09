نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم وزارة الدفاع السعودية على 2181 وظيفة للرجال والنساء في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقديم وزارة الدفاع السعودية على وظائف شاغرة للنساء والرجال، بصل عددها إلى 2181 وظيفة بتخصصات متنوعة تم فتح التقديم عليها عبر رابط بوابة التوظيف الإلكترونية، بهد استقطاب الكفاءات والكوادر المؤهلة للعمل في الإدارة العامة للخدمات الصحية التابعة إلى المستشفيات العسكرية، وتناولت الوزارة شرح التفاصيل حول كيفية التسجيل في الوظائف ومواعيد بدء مرحلة التقديم الإلكتروني ومتى سينتهي، وشروط القبول على تلك المهن والمتطلبات من حيق الأوراق والمستندات الواجب وضعها ضمن طلب التقديم.

تقديم وظائف وزارة الدفاع

أعلنت وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية عن فتح باب التوظيف بهدف شغل 2181 وظيفة متنوعة للرجال والنساء، في عدة مجالات منها الإدارية، والمجالات التقنية، والخدمات المساندة، والمالية، والوظائف الهندسية والصحية، بعدة مناطق من مناطق المملكة العربية السعودية، هي الوسطى والغربية، الجنوبية والشماليةـ الشرقية، علما بان التقديم عبر رابط المنصة الموحدة للتوظيف في وزارة الدفاع.

التقديم على وظائف وزارة الدفاع انطلق من يوم الأحد 29 من ذي الحجة 1442 الموافق الثامن من أغسطس، وسوف يستمر قبول الطلبات للتسجيل الإلكتروني على منصة التوظيف حتى 30 محرم 1443 من العام الهجري الجديد.

خطوات تقديم وزارة الدفاع

نشرت الوزارة عرض حول خطوات التقديم على وظائف وزارة الدفاع المعلن عنها في إعلانها

الدخول على رابط منصة التوظيف لوظائف الخدمات الطبية بوزارة الدفاع. النقر على أيقونة انشأ السيرة الذاتية. تعبئة البيانات الأساسية للتسجيل. سيستقبل مقدم الطلب بريد إلكتروني على رابط البريد الإلكتروني الذي تم التسجيل من خلاله لتأكيد الطلب. بناء نموذج السيرة الذاتية والذي يشمل تعبئة بيانات مقدم الطلب. في حالة استكمال الطب يمكن للمستخدم التقدم على الوظيفية الشاغرة المناسبة لمؤهلاته وقدراته.

رابط التقديم على منصة توظيف الخدمات الطبية

أضافت وزارة الدفاع ان التسجيل في وظائف وزارة الدفاع السعودية البالغ عددها 2181، سيكون من منصة التوظيف بالإدارة العامة للخدمات الطبية على حسب الإجراءات والخطوات التي تم توضيح بعضها على الموقع الإلكتروني لتسهيل الإجراءات على الشباب السعودي والفتيات من يبحثون عن فرصة عمل، وسيتقدم بطلب الالتحاق الإلكتروني وشغل مهام الوظيفة على حسب الشروط المعلنة بجوار كل مسمى وتخصص بعد الدخول على البوابة.