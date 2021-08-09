أكبر تخفيض على Samsung galaxy s 21 ultra في تاريخه من مكتبة جرير

هاتف Samsung galaxy s 21 ultra من أكثر الهواتف الذكية في العالم حاليا التي تقدم تجربة فريدة للمستهلك تتشكل من خليط ما بين السرعة الفائقة والأداء القوي القادر على تشغيل أقوى التطبيقات والألعاب في نفس الوقت، وكذلك وفي الوقت نفسه يقدم Samsung galaxy s 21 ultra يقدمه كاميرا قوية يمكنها تخليد أحلى الذكريات بأعلى جودة، وبفضل احتواء الهاتف على ذاكرة داخلية كبيرة تصل إلى 256 فهو قادر على الاحتفاظ بالعديد من الملفات والوسائط دون الاضطرار للحذف منها لاستقبال ملفات جديدة لفترة طويلة نسبيًا، وأقرأ أيضا.. آبل واتش بسعر خرافي على جرير السعودية.

تخفيض خرافي على Samsung galaxy s 21 ultra من مكتبة جرير

طرح موقع مكتبة جرير تخفيض كبير على هاتف galaxy s 21 ultra الـ256 هو التخفيض الأكبر في تاريخ الهاتف في السعودية، حيث انخفض سعره 800 ريال سعودي دفعة واحدة وأصبح حاليا 4599 ريال سعودي بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة.

مزايا تحصل عليها بعد اقتناء Samsung galaxy s 21 ultra من مكتبة جرير

ضمان سنتين من الوكيل.

متاح الشراء بالتقسيط لمدة تصل إلى 36 شهر.

قسائم هدايا بقيمة 1300 ريال سعودي.

إمكانية استبدال الجهاز بنفس حالته في مدة أقصاها 14 يوميًا من تاريخ شرائه.

الجهاز سوف يصلك إلى باب منزلك لأن مكتبة جرير توفر خدمة الشحن.

أبرز مواصفات سامسونج جالاكسي اس 21 الترا

كاميرات خلفية بدقة 108+10+14 ميجا بكسل.

كاميرا أمامية بدقة 40 ميجا بكسل لتسجيل اللحظات الجيدة والمهمة.

بطارية خرافية بسعة 5000 MAH لتناسب إمكانيات الجهاز الخرافية.

يدعم الـ5G.

ذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت وهذه المساحة الكبيرة لا تتواجد في الكثير من الأجهزة الذكية.

شاشة كبيرة بحجم 6.8 بوصة.

يعمل بـ أندرويد 11.

عروض جرير على الهواتف الذكية المنافسة لـ جالاكسي اس 20 الترا

آيفون برو ماكس 256 بسعر 5399 ريال سعودي.

جهاز آيفون برو 256 بسعر 4899 ريال.

كامليات من أجل اس 21 الترا

سامسونج بوتس تعمل بالبلوتوث بسعر 779.

Samsung watch active بسعر 1149، وفي الوقت نفسه تحتوي هذه الساعة على العديد من المزايا منها:

1- احتوائها على جي بي اس بالإضافة إلى إمكانية إجراء المكالمات من عليها.

2- تحتوي على واي فاي.

3- مقاومة للماء وفي الوقت نفسه تحتوي على بطارية جيدة بسعة 300 مللي أمبير.