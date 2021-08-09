نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل بمعاش الضمان الاجتماعي والفئات المستفيدة 1443 في المقال التالي
التسجيل بمعاش الضمان الاجتماعي والفئات المستفيدة 1443، فقد أعلنت وزارة الموارد البشرية عن آلية التسجيل الخاص بمواطني المملكة العربية السعودية من أجل الحصول علي الدعم المالي الخاص بالمعاش الذي يتم تخصيصه من الضمان الاجتماعي للمواطنين الأكثر استحقاقاً للحصول عليه، وقد وضحت الوزارة بأن اللائحة التنفيذية الخاصة بنظام الضمان الاجتماعي توفر لأي مستفيد يمكنه تقديم طلب معاش الضمان في حالة توافر الشروط الخاصة بالتسجيل التي يتم تحديدها من جانب الوزارة، علي أن يتم التسجيل من خلال منصة التسجيل الإلكتروني التابعة للوزارة، أو من خلال مكتب الوزارة أو عبر الاتصال بالهاتف المخصص لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لجميع المواطنين، وسوف ندرج لكم بالتفاصيل التالية الفئات التي تستحق الصرف وطريقة التسجيل بمعاش الضمان الاجتماعي.
التسجيل بمعاش الضمان الاجتماعي خطوة بخطوة
وضحت الوزارة أن التقديم في الضمان الاجتماعي والتسجيل به يتطلب ضرورة قيام المستفيد بالتفاصيل التالية حتي يتم التسجيل بطريقة صحيحة دون أخطاء:
- التسجيل يتم عبر موقع الوزارة الإلكتروني من خلال الدخول علي الرابط التالي: تسجيل معاش الضمان.
- التوجه الي الضغط علي تبويب تقديم طلب معاش الضمان.
- يجب تسجيل اسم المستفيد رباعي.
- يتم تسجيل تاريخ الميلاد الخاص بكل شخص بالإضافة الي رقم الهوية الوطنية.
- توضيح العنوان الوطني لكل شخص وطريقة التواصل سواء من خلال تسجيل رقم الجوال أو البريد الإلكتروني.
- تسجيل رقم الحساب البنكي للشخص الذي يقوم بالتسجيل.
- عند توقف المعاش عن الفرد الذي يعول أو في حالة فقد الأهلية الخاصة به فيجب أن يقوم بتسجيل اسم التابع البالغ بالإضافة الي تسجيل رقم التواصل الشخصي والحساب البنكي له.
- يجب قيام المستفيد بتسجيل أي معلومات وبيانات تطلبها الوزارة عند التسجيل.
- في حالة إذا كان المستفيد من ذوي الإعاقة فإنه يجب رفع المستندات الدالة علي ذلك.
- في حالة إذا كان المستفيد لا يمتلك الجنسية السعودية فيجب رفع المستندات الدالة علي ذلك مع نموذج التقديم المخصص.
- في حالة وجود خلاف حول العائل، فيجب علي كل أسرة أن تقوم بتحديد العائل من بين جميع أفرادها.
الفئات الأكثر استحقاقاً للحصول علي معاش الضمان 1443
- من وصل الي الشيخوخة من الذكور والإناث، بالإضافة الي العاجزين عن العمل سواء كان عجز دائم أو مؤقت.
- الأسر التي ليس لها عائل مثل المرأة المطلقة ولديها أبناء، الأرملة ولديها أيتام، الأسرة التي تعد مهجورة، الأسرة المعلقة، بالإضافة الي أسرة الغائب أو الشخص المفقود، وكذلك أسرة المدمن للمخدرات.
- المرأة التي ليس لديها عائل كالمطلقة، والأرملة، والتي تعد مهجورة، وكذلك المرأة المعلقة، بالإضافة الي زوجة الفرد الغائب أو الذي يعد شخص مفقود، ومن ضمن ذلك زوجة المدمن للمخدرات.
- الأفراد الأيتام والذي يشمل كل من: الفرد اليتيم الذي توفي والده، أو اليتيمة التي توفي والدها، أو اليتيم سواء من مجهول الأب أو الأم، بالإضافة الي اليتيمة والتي تعد مجهولة الأب أو الأم.
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