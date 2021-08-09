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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسعار البدل الرجالى 2021 في السعودية للعرسان والافراح والحفلات في المقال التالي
اسعار البدل الرجالى 2021 في السعودية ، يحرص الكثير من الرجال في السعودية على متابعة احدث اسعار البدل الرجالى، لأنه لم يعد الزي الرسمي مقتصرًا على الجلباب أو العقال، بل أيضًا أصبحت البدل الرسمية هي سيدة الموقف في كل وقت، سواء مناسبة رسمية، لقاء عمل، حضور حفلات الزواج، ويتوفر أنواع مختلفة من البدل الرجالي، مثل الرسمية، بدل بتصاميم أنيقة، ومن خلالنا اليوم سنقدم لكم احدث اسعار البدل الرجالى 2021 في المملكة السعودية.
اسعار البدل الرجالى 2021 في السعودية
يتوفر محلات معروفة كثيرة في السعودية يمكن الوثوق بها وشراء أفضل البدل الرجالي بتصاميم رائعة منها، كما أيضًا يمكن شراؤها من أحد المتاجر الالكترونية التي توفر أقوى الموديلات من البدل الرجالي من أعلى الماركات العالمية، بأفضل سعر على الإطلاق.
أفضل اسعار البدل الرجالى في المملكة 2021
كما أنه يمكن شراؤها وقت العروض والاستفادة من الخصومات المقدمة، وتلك أحدث أسعار بعض من أنواع البدل الرجالي في المملكة:-
- سعر بدلة بتصميم متمدد ومقاس نحيف من كالفن كلاين يمكن شراؤها منفصلة 417.47 ريال سعودي.
- أما سعر بدلة رجالي مكونة من ثلاثة قطع، من AOWOFS مقاس نحيف، مزود بزرين، يمكن استخدامها في حفلات الزفاف الرسمية 210 ريال.
- سعر بدلة رجالية من ثلاثة قطع بزرين باللون الأزرق الغامق، يمكن ارتداؤها في حفلات الزفاف ولقاءات العمل 346 ريال.
- وسعر بدلة بولو فرنزي مكونة من أربع قطع باللون البيج 600 ريال.
- سعر بدلة من بينغوين اوريجينال مكونة من قطعتين 1.098 ريال.
- كذلك سعر بدلة من CLOUD STYLE مكونة من ثلاثة قطع، تأتي بتصميم ضيق، لون سادة، يمكن ارتداؤها في حفلات الزفاف الرسمية 333 ريال.
- سعر بدلة رسمية من رويال مزيج من البوليستر + فيسكوز، 556 ريال.
- أما سعر بدلة السهرات الرسمية للرجال من رويال مقاس 44 جاكيت، 38 بنطلون، باللون الأسود 421 ريال.
- سعر بدلة من YUUSHI للرجال، مكونة من 3 قطع ضيقة بزر واحد، مناسبة لحضور الحفلات الموسيقية، والزفاف 5.226 ريال.
- وسعر بدلة السهرة الرسمية الأصلية للرجال باللون الأسود السادة 673 ريال.
- سعر بدلة للرجال بيك طية من الصدر 3 قطع، تناسب الجسم، بدلة رسمية للسهرات 398 ريال.
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