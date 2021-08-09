نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Link رابط التسجيل في منصة ريف لدعم ربات البيوت reef.gov.sa وما قيمة دعم ريف للأسر المنتجة نقديًا في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في ريف للدعم النقدي للأسر المنتجة ورابط منصة دعم الريف لربات البيوت من وزارة البيئة والمياه والزراعة تصدر اهتمامات الكثيرين من العاملين في القطاع الزراعي بعد ما قامت حكومة المملكة العربية السعودية بتدشين منصة الكترونية لبرنامج ريف بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة وذلك للتيسير على المواطنين وإتاحة الفرصة أمام المواطنين من الفئات المستهدفة من الدعم وذلك للتسجيل في الدعم بشكل إلكتروني بدون الإحتياج إلى الذهاب إلى أحد مقرات الوزارة لتقديم طلب الحصول على الدعم الريفي.

تسجيل دخول منصة ريف للدعم

في هذا الأثناء ازدحمت محركات البحث بالاستعلام عن مبادرة دعم ريف للأسر المنتجة والذي يقدم الدعم المادي من قبل وزارة المياه والبيئة للمستحقين من المزارعين الصغار كأحد برامج وزارة الزراعة السعودية بهدف التنمية الريفية وتحسين أحوال الأسر المزارعة من الجانب الإقتصاد ويقدم الدعم الريفي مقدم للمزارعين فقط بإختلاف البرامج الأخرى مثل الضمان الاجتماعي وحساب المواطن والتي تصرف لفئات مختلفة.

شروط أهلية برنامج دعم ريف

لابد من توفر الشروط المطلوبة للتقدم في برنامج ريف وهي كالتالي:-

أن يكون الشخص المتقدم للمنحة يحمل الجنسية السعودية، أو حاملا لبطاقة سارية للتنقل بالسعودية لمن لا يحملون الجنسية.

ثانيا ان يكون عمره واحدا وعشرون عاما

ثالثا يشترط ألا يكون راتبه لايزيد عن ستة آلاف ريال سعودي

رابعا ان يكون ضمن المدرجين بقوائم العاملين في أيا من القطاع الحكومي أو الخاص

خامسا تقديم المستندات المطلوبة عبر المنصة.

خطوات تسجيل مبادرة الريف

ومن أجل التسجيل في المنصة الخاصة بدعم ريف للأسر المنتجة يجب اتباع الخطوات التالية:-

أولا فتح منصة ريف للدعم النقدي من خلال البحث عليها عبر محركات البحث أو من خلال رابط منصة ريف لدعم الأسر المنتجة

أولا فتح منصة ريف للدعم النقدي من خلال البحث عليها عبر محركات البحث أو من خلال رابط منصة ريف لدعم الأسر المنتجة بعد فتح المنصة ستظهر أمامك زر “سجل الآن” في الصفحة الرئيسية للمنصة يتم النقر عليها للتسجيل وهي الخطوة الثانية

بعد ذلك سيتطلب منك ملئ البيانات من أجل التسجيل وهذه البيانات عبارة عن

الاسم رباعي.

كتابة رقم الهوية الوطنية.

قم بتحديد الجنس.

ادخال تاريخ الميلاد.

الحالة الاجتماعية للمتقدم وعدد أفراد الأسرة.

إدخال رقم هاتف الجوال.

إدخال رقم جوال آخر في حالة الطوارئ.

كذلك طلب مصدر الدخل وبيانات تخص مكان ونوع السكن

ويتطلب رفع بيانات ووثائق مطلوب بعد ذلك يقوم المتقدم “بإرسال طلبة ليقوم المختصين بمراجعته.

كم يبلغ دعم ريف النقدي

وللإجابة على سؤال كم يبلغ دعم ريف النقدي للأسر المنتجة وربات البيوت أوضحت الصفحة الرسمية لمبادرة دعم الريف عبر موقع التواصل الاجتماعي للتدوين المصغر “تويتر” أن دعم الريف لا يتجاوز 54 ألف ريال سعودي سنويًا.

وأوضحت المبادرة أنه دعم ريف لا يؤثر على إيداع صرف المساعدة المقطوعة للضمان الاجتماعي للمستفيدين من صغار المزارعين وصغار مربي الماشية.

وتطلع المملكة العربية السعودية إلى تعزيز قدرتها على الاكتفاء الذاتي من الفاكهة الموسمية الاستوائية التي تحتاج إلى درجات حرارة مرتفعة من خلال دعم ريف للعاملين في القطاع الزراعي في المناطق مرتفعة الحرارة بالقرب من خط الاستواء المار من أراضي المملكة.

كما تتطلع إلى تحسين قدرتها على تحسين مواردها البحرية من الأسماك بدعم العاملين في قطاع الصيد البحري على البحر الأحمر ومياه الخليج العربي.