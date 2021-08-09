نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار البنزين الجديدة في السعودية لشهر أغسطس 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار البنزين في السعودية لشهر أغسطس 2021. يترقب كافة المواطنين في المملكة العربية السعودية. ما سوف تسفر عنه المراجعة الدورية لأسعار البنزين والمنتجات البترولية. والذي تقوم شركة أرامكو السعودية بشكل دوري. حيث تقوم شركة أرامكو السعودية بالمراجعة الشهرية لأسعار البنزين والمواد البترولية لشهر أغسطس 2021 وفقاً لحوكمة 2030 بشأن أسعار البنزين والكهرباء والمياه على أن تتم المراجعة في اليوم العاشر من شهر أغسطس الجاري. وبداية تطبيق الاسعار الجديدة اعتباراً من صباع اليوم الحادي عشر من شهر أغسطس 2021.

أسعار البنزين الجديدة في السعودية لشهر أغسطس 2021

تقوم شركة أرامكوا السعودية بمراجعة أسعار البنزين في السعودية بشكل شهري، وفقاً لحوكمة، حيث تقوم شركة أرامكو بمراجعة أسعار البنزين المحلي وفقاً لسعر التصدير للعام الخارجي، وتكون تلك المراجعة إما بالارتفاع في الاسعار أو بالانخفاض في الاسعار أو بتثبيت السعر، وذلك وفقاً لما حدت مع مراجعة أسعار البنزين لشهر يوليو 2021، حيث أسفرت المراجعة الشهرية لأسعار البنزين لشهر يوليو الماضي عن بقاء أسعار البنزين التي كان معمولاً بها في شهر يونيو في شهر يوليو2021.، حيث بلغت أسعار البنزين في شهر يونيو الماضي والمعمول بها حتي اليوم العاشر من شهر أغسطس الجاري كما يلي :-

المنتج السعر بنزين 91 2.18 ريال لكل لتر بنزين 95 2.33 ريال لكل لتر الديزل 0.52 ريال لكل لتر الكيروسين 0.70 ريال لكل لتر غاز البترول المسال 0.75 ريال لكل لتر.

أرامكو تثبت سعر البنزين في شهر يوليو 2021:-

في شهر يوليو الماضي، وأثناء قيام شركة أرامكو بالمراجعة الشهرية، صدر التوجيه الكريم من قبل الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد سلمان بضرورة تحديث سقفاً للارتفاعات في سعر البنزين في السوق المحلي، وذلك إدراكاً من القيادة الحكمية للمملكة واستشعارها من المخاطر الكبيرة التي تنعكس على المواطنين من الارتفاعات المتواصلة في أسعار البنزين، وسعياً من خادم الحرمين الشريفين للتيسير على المواطنين بتخفيف كافة الأعباء الاقتصادية والمالية.

ويعد قرار تحديد سقف لأسعار البنزين في السعودية، ترجمة عملية لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد في تخفيف الاعباء الاقتصادية والمالية الملقاة على عاتق المواطنين السعوديين وخاصة من ذوي فئات الدخل المنخفض والمتوسطة، ولهذا فيتوقع أن تقوم شركة أرامكو السعودية أثناء القيام بمراجعة أسعار البنزين لشهر أغسطس 2021 بتثبت الأسعار الحالية المعمول بها وفقاً للتوجيه الكريم الصادر من قبل خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، أو أن تقوم بالتخفيض في حالة انخفاض السعر عالمياً، ليكون السعر المحلي المعمول به في المملكة يتناسب مع انخفاض الاسعار عالمياً.

ساعات قليلة وتعلن شركة أرامكو عن السعر الجديد للبنزين في المملكة العربية السعودية. وذلك وفق المراجعة التي تقوم بها الشركة بشكل شهري منذ شهر فبراير عام 2020. ليتم ربط السعر المحلي للبنزين والمواد البترولية بالسعر الذي تصدر به المملكة إلى الخارج، على أن يبدأ تطبيق السعر الجديد اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل الموافق 11 أغسطس 2021.