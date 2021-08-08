مزايا وشروط والمستندات المطلوبة للتمويل الشخصي للأفراد من الشركة الوطنية بالمملكة

مزايا وشروط والمستندات المطلوبة للتمويل الشخصي للأفراد من الشركة الوطنية تعتبر الشركة من الشركات الرائدة في مجال التمويل بالمملكة، وهو تمويل بدون كفيل، وبدون تحويل راتب، وتعتبر الشركة من اهم الشركات التي تمنح للأفراد، قروض وتمويلات بدون الحاجة لكفيل، ثم توفر ميزة التقسيط مع الإعفاء من تحويل الراتب، لذلك يتجه إليها الكثير من الأشخاص ويثقون بها ويعتمدون عليها لتمويل مشروعاتهم، وتوفر الشركة الكثير من عروض التميل للعملاء، تمويل شخصي، تمويل للسيارات، ويمتاز التمويل بالتقسيط علي ستون شهرا، ويتم الاعتراف بالتمويل الذي تقدمه الشركة الوطنية من قبل مؤسسة البنك العربي، ثم أسست الشركة من قبل نخبة من رجال الأعمال السعوديين، كشركة مساهمة، وبدأت الشركة أعمالها في سنة 1989م لتقديم خدمات التمويل، للحصول عل السلع والخدمات عن طريق برامج التقسيط والتمويل، وكانت الشركة الأولى في المملكة، التي أطلقت هذه الخدمات للجمهور، وتعمل ضمن نطاق الضوابط الشرعية.

مزايا وشروط والمستندات المطلوبة للتمويل الشخصي للأفراد من الشركة الوطنية

هناك مزايا كثيرة من التمويل الشخصي من الشركة الوطنية بالمملكة:

لا يشترط تحويل الراتب الشهري. يتوافق أنواع التمويلات مع أحكام الشريعة الإسلامية. ثم تعتبر برامج التمويل الخاصة بالوطنية من أفضل تمويل بهامش يحقق ربح منافس عن الشركات الأخرى بالمملكة. تمويل بدون رسوم مالية إدارية وبدون دفع دفعة أولى وبدون كفيل. ثم أن التمويل للمواطنين والمقيمين وكافة الجنسيات. تقسيط ميسر لمدة تصل إلي خمسة سنوات.

شروط الحصول على تمويل من الشركة الوطنية

تلزم الشركة الوطنية للتمويل توافر مجموعة من الشروط يجب توافرها للحصول علي التمويل الشخصي:

لا يقل الراتب الشهري عن ستة الآف ريال سعودي. ثم يجب أن تكون الشركة التي تعمل بيها مسجلة ومعترف بها. القرض متاح للعامين في القطاع الحكومي، والقطاع العسكري بالمملكة. ثم لا يقل عمره عن واحد وعشرون عاما.

طريقة الحصول على تمويل الأفراد من الوطنية

الدخول علي الموقع الإلكتروني للشركة الوطنية https://tamweel.com.sa. من اعلي اضغط علي الخيار الخاص بالتمويل. ثم اختار أفراد. من اسفل الصفحة الضغط عل تقديم الطلب. ثم ستظهر صفحة بها البيانات، الاسم الأول، اسم العائلة، رقم الهوية، رقم الجوال، الراتب الشهري، البريد الإلكتروني، المدينة، الفرع، الالتزامات الشهرية. الضغط علي إرسال.

طريقة الحصول على تمويل الشركات من الوطنية

الدخول علي موقع الشركة الوطنية الإلكتروني. الضغط علي نوع التمويل المراد. ثم تظهر صفحة اختار مؤسسات، والضغط علي التقدم بالطلب. ستظهر صفحة يجب وضع البيانات، اسم المؤسسة، نشاط المؤسسة، السجل التجاري، رقم الجوال، البريد الإلكتروني، المنتج، المدينة، الفرع، الدفعة الأولي المقدمة، سعر السلعة ووصفها. ثم الضغط علي تقدم بالطلب.

الشروط والمستندات المطلوبة لتمويل المؤسسات والشركات