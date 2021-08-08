نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى ينزل| موعد صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي 1442 وشروط تقديم على الضمان الاجتماعي جديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة تصدرت أخبار الضمان الاجتماعي قائمة اهتمامات الكثير من المواطنين لمعرفة موعد صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي وشروط التقديم على الضمان الاجتماعي حيث تهدف حكومة المملكة العربية السعودية إلى توفير العيش الأمن والحياة الكريمة لمواطنيها ذو ذوي الدخل المحدود من خلال المساعدة المقطوعة من الضمان الاجتماعي وهو توفير الدعم المادي لهم وإعانتهم على العيش ومواجهة الغلاء وعدم التأثير بالسلب بالإجراءات التي تقوم بها المملكة العربية السعودية من إصلاحات اقتصادية؛ ما يزيد الاستفسارات عبر محركات البحث من قبل المواطنين عن موعد إيداع المساعدة المقطوعة من الضمان الاجتماعي كما أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بأنها مستمرة باستقبال طلبات العاملين غير المشمولين بالضمان الاجتماعي عبر خدمة “اشمل نفسك” المتوافرة على موقعها الإلكتروني لإتاحة الفرص لهم من أن يشملهم الضمان والمساعدة.

تقديم على الضمان الاجتماعي جديد

وأصدرت وزارة الموارد البشرية لائحة الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية وحددت شروط التقديم على الضمان الاجتماعي والتقديم على طلب إيداع المساعدة المقطوعة.

ويمكن التقديم على إيداع الضمان الاجتماعي من خلال بعض الخطوات، بشرط أن يتوفر فيهم الشروط للمواطنين المستحقين في حال توفر الشروط يمكن للمواطن الاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي. وذلك من خلال شبكة الإنترنت بإتباع هذه الخطوات وهي كالتالي:-

أولا يقوم المستعلم بالدخول على رابط موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الرسمي.

ثانيا يقوم بالدخول إلى قائمة الاستعلامات الإلكترونية.

ثالثا يقوم المستعلم بكتابة رقم الطلب ليتمكن من الاستعلام عن المساعدة المقطوعة.

وأخيرا يقوم بالضغط على زر الإستعلام للتعرف على موعد إيداع المساعدة بالمملكة العربية السعودية.

موعد صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي

ويستفسر المواطنين عن موعد صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي ومعرفة موعد إيداع المساعدة المقطوعة 1442 في حساباتهم البنكية، إلا أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية 1442 حتى الآن. لكن يمكن الاستعلام عن طلب المساعدة المقطوعة عبر رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ويهدف الضمان الاجتماعي السعودية بالمملكة إلى عدة أهداف من أهمها رفع وتحسين دخل المواطنين محدودي الدخل.

كذلك توفير النفقات التي يحتاج لدفعها المواطنين وتحقيق مبدأ المساواة الاجتماعية ولتعزيز من المستوى المادي للأسر والأفراد.

أخبار الضمان الاجتماعي

وكان مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حازم الرحاحلة قد صرح في أحد المؤتمرات بأن عدد العاملين غير المشمولين بالضمان الاجتماعي يقدر بنحو 35% من القوى العاملة، على الرغم من الجهود المبذولة في توسيع مظلة الضمان.

وأشار إلى أن أغلب العاملين هم ممن يعملون في المنشآت الصغيرة أو لحسابهم الخاص، وقد عملت المؤسسة على توفير الحماية لتلك الفئة من خلال تطوير عدد من البرامج مثل برنامج “بادر” للمنشآت غير المشمولة بالضمان الاجتماعي.