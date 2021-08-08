نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أخر أخبار الضمان الاجتماعي| موعد إيداع المساعدة المقطوعة 1442 وشروط تسجيل طلب مقطوعة الضمان الاجتماعي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتساءل الكثيرون حول موعد صرف المساعدة المقطوعة 1442 وهل تم إيداع المساعدة المقطوعة 1442 وأخر أخبار الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية حيث ينتظر عدد كبير من السعوديين المساعدة المقطوعة للضمان الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية والتي تعد من أهم وأبرز المساعدات التي يهتم بها عدد من المواطنين وتسيطر على المحركات البحث على الإنترنت بالمملكة للسؤال عن موعد صرف المساعدة المقطوعة وذلك في ظل الأزمات والظروف المعيشية التي تشهدها نواحي الحياة حيث بدء الضمان الاجتماعي صرف المساعدة المقطوعة لكافة الأسر المستحقة للدعم حيث تقدم الحكومة يدها لأصحاب الظروف الصعبة لضمان حياة كريمة لهم حيث يتم صرف المساعدة المقطوعة خلال رابط خصصته لذلك.

شروط تسجيل الضمان الاجتماعي

وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعي أن التسجيل علي المنصة الخاصة بصرف المساعدة المقطوعة يتم توفير الشروط التالية

أولا يتحتم على المتقدم صرف على المساعدة المقطوعة أن يكون 35 عاماً.

ثانيا كما ينبغي على المتقدم لصرف المساعدة المقطوعة أن يكون حاملا للجنسية السعودية.

ثالثا أن يكون دخله الشهري يستحق المساعدة المقطوعة أي لا يتعدى حدود الدخل الشهري المنصوص عليها .

ثالثا: كما يشترط أن لا يتعدى الراتب الشهري للعازب المستحق للمساعدة المقطوعة بدخل لا يزيد عن 30 ألف ريال وأما عن المتزوج يجب ألا يزيد دخله عن 8600 ريال .

رابعا يشترط عدم امتلاك المساعدة المستفيدين من البرنامج لا يملكون سجلات تجارية.

تسجيل حساب جديد للضمان الاجتماعي

في حال توفر الشروط يقوم المستفيد من صرف المساعدة المقطوعة بإتباع مجموعة من الخطوات الهامة للتسجيل على المنصة الخاصة صرف المساعدة المقطوعة وتسجيل حساب جديد للضمان الاجتماعي وهي على النحو التالي:-

أول خطوة يقوم المستفيد بتسجيل الدخول من خلال الرابط المرفق الخاص بوزارة التنمية البشرية . ثاني خطوة يقوم المستفيد بالضغط علي قائمة دفعة المساعدة المقطوعة للشهر . ثالث خطوة يقوم بالاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الهوية الخاصة به أو رقم السجل المدني . رابط خطوة يتم تسجيل رمز التحقق . الخطوة الأخيرة يقوم بالضغط على كلمة عرض ليتمكن من رؤية الاستحقاق في معرفة موعد صرف المساعدة المقطوعة.

موعد إيداع المساعدة المقطوعة

وأخيرا ما عن موعد إيداع المساعدة المقطوعة يتم من خلال الإعلان على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبمجرد الإعلان لابد أن يقوم المستفيد بالاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب الخاص به.