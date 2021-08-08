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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطبيق توكلنا لا يعمل Tawakkalna الحل بسيط لكل مشاكل تطبيق توكلنا 2021 في المقال التالي
عمر شويل - جدة تطبيق توكلنا لا يعمل Tawakkalna ظهرت مؤخرًا بعد أن سجل العديد من المقيمين والمواطنين بالمملكة العربية عليه، أًصبح هناك ضغط على تطبيق توكلنا ولأنه يعتبر من أهم التطبيقات الإلكترونية المستخدمة في الفترة الحالية لتداعيات كورونا، والتى مر على وجودها قرابة سنتين، فظهرت مشكلة تطبيق توكلنا لا يعمل Tawakkalna والتى ترجع إلى أن إصدار التطبيق قديم، فلابد من تحميل إصدار جديد من تطبيق توكلنا ليعمل بسهولة، ونقدم حلول لـ مشاكل تطبيق توكلنا 2021 للحصول على الاستفادة المثالية منه.
تطبيق توكلنا لا يعمل Tawakkalna
يعترض العديد من المستخدمين إلى مشكلة تطبيق توكلنا لا يعمل Tawakkalna دون علم منهم فتكون مفاجأة عند استخدمه ويرجع ذلك إلى أن إصدار تطبيق توكلنا الذى تم تحميله على الجوال قديم، لاسيما إذا كان جوالك بنظام Android وهو مايتطلب تحديث نسخة جديدة من البرنامج من خلال إتباع الآتي:
- تسجيل الدخول على إعدادات الجوال.
- الضغط على أيقونة النظام.
- اختيار خيارات متقدمة أو حول الهاتف.
- الضغط على تحديث نظام الجوال.
- إتباع الخطوات المطلوبة.
- تحميل التطبيق وفتحه من جديد.
مشاكل تطبيق توكلنا 2021
اشتكى المستخدمين من مشاكل تطبيق توكلنا 2021 التى زادت في الفترة الأخيرة، ولعل أبرزها تطبيق توكلنا لا يعمل، بالإضافة إلى مشكلة لايمكن استخدام التطبيق بوجود جيلبريك وتحل المشكلة على آيفون أو حذف التطبيق وتحميله من جديد، أو قم بتحميله على هاتف آخر لا يعمل بنظام الآي يو اس.
حل مشكلة تحديد الموقع في توكلنا
من المشاكل التى تواجه المستخدمين أيضًا مشكلة تحديد الموقع في توكلنا والتى يرغب الجميع إيجاد حل لها، والأمر يتطلب الآتي:
- الضغط على زر التسجيل في توكلنا.
- الوصول إلى الموقع.
- فعل خيار تحديد المواقع GPS
- يطلب منك أذونات خاصة للتطبيق قم بقبولها.
- اختر التحديد اليدوي.
- حدد مكانك على الخريطة وتأكد منه وأعد ضبطته
خدمات تطبيق توكلنا
تتعدد خدمات تطبيق توكلنا Tawakkalna ولعل أبرزها الآتي:
- متابعة الوضع الصحي بالمملكة.
- آخر إحصائيات فيروس كورونا في السعودية.
- لقاحات كورونا وضع الجرعات في البلاد.
- تقديم تحذير لمستخدميه بأماكن الزحام وبؤرة الوباء.
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