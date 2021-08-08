افضل قرض شخصي في السعودية 2021 للعاطلين عن العمل بدون كفيل هو أحد أكثر عمليات البحث والتساؤلات التي يطرحها الكثير من الأشخاص داخل المملكة العربية السعودية بشكل مستمر، حيث تقدم الكثير من البنوك السعودية المختلفة أنواع متعددة من القروض الشخصية والتي يتم تقديمها للعاطلين عن العمل في السعودية، وتوفر هذه القروض أنواع مختلفة من السداد ونسب الفائدة المختلفة عليها، وهو ما يجعل الكثير من الأشخاص تبحث عن التعرف على أفضل قروض شخصية للأشخاص العاطلين عن العمل في السعودية، قرض شخصي بدون كفيل بالتقسيط للمقيمين في السعودية تصل إلي 50000 ريال سعودي من بنك الراجحي والأهلي التجاري ، وسوف نستعرض من خلال هذا المقال افضل قرض شخصي في السعودية للعاطلين عن العمل بدون كفيل.

افضل قرض شخصي في السعودية 2021 للعاطلين

افضل قرض شخصي في السعودية للعاطلين عن العمل بدون كفيل هناك الكثير من البنوك السعودية التي توفر الحصول على قرض شخصي في السعودية للأشخاص العاطلين عن العمل بدون كفيل، ومن أهم هذه القروض والتي تضم الكثير من المميزات قرض بنك عبداللطيف جميل للعاطلين عن العمل، وكذلك قرض بنك التسليف الخاص بالعاطلين عن العمل في السعودية، وكذلك قرض البنك الاهلي الشخصي للعاطلين عن العمل.

قرض عبداللطيف جميل للعاطلين عن العمل في السعودية

يعتبر قرض عبداللطيف جميل واحد من ضمن القروض المميزة التي تقدم للأشخاص العاطلين عن العمل في السعودية والذي يساعد الأشخاص في إقامة المشروعات الصغيرة الخاصة بهم، وتتمثل تفاصيل القرض فيما يلي.

يجب ان يكون المتقدم للحصول على قرض عبداللطيف جميل للعاطلين عن العمل لديه مشروع محدود يريد القيام به وتنفيذه، على ان يكون هذا المشروع في المدينة التابع لها المتقدم.

يجب اجتياز المقابلة الشخصية الذي يتم إجراؤها من قبل البنك مع الفرد.

يتاح التقديم للأشخاص العاطلين عن العمل او الذين لا يتعدى الراتب الخاص بهم عن 2500 ريال سعودي.

قرض بنك التسليف للعاطلين عن العمل في السعودية

يقدم بنك التسليف السعودي قرض خاص للعاطلين عن العمل في السعودية والذي تتمثل تفاصيلها فيما يلي.