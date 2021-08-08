رابط وخطوات التسجيل في معاش الضمان الاجتماعي 1443 والاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي برقم السجل

رابط التسجيل في معاش الضمان الاجتماعي 1443، يعتبر ذلك واحد من ضمن أكثر الأمور التي يبحث عنها علي شكبة الأنترنت الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية وذلك لأن يحصلون علي رابط التسجيل وأيضاً معرفة الشروط العامة التي وضعتها وزارة الموارد البشرية للتسجيل في المعاش.

التسجيل في معاش الضمان الاجتماعي 1443

معاش الضمان الاجتماعي هو عبارة عن برنامج تمويل مادي تقدمة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلي عدد كبير من الفئات في المجتمع السعودي وذلك لأن يساعد هذه الأسر في تحسين الحالة المالية لهم، ويتم صرف هذا المعاش بشكل شهري منتظم لجميع المستفيدين الذين ينطبق عليهم الشروط، ويقدم معاش الضمان إلي المطلقات والأرامل والرجال الغير قادرون علي العمل.

الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي برقم السجل

خصصت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خدمة إلكترونية لجميع المستفيدين من أجل الاستعلام عن حالة الضمان برقم السجل ويكون ذلك عن طريق القيام بالخطوات التالية:

زيارة موقع وزارة الموارد البشرية علي شبكة الأنترنت.

اختيار من الصفحة الرئيسية للموقع الخدمات الإلكترونية.

بعد ذلك تقوم باختيار من الصفحة معاش الضمان.

اختيار الاستعلام عن حالة الضمان.

تكتب رقم الهوية الوطنية في المكان المخصص له.

بعد ذلك تقوم بادخال رقم التحقق البشري الموجود في الصورة.

الضغط علي زر الاستعلام.

يعرض لك في الصفحة نتيجة المعاش.

رابط التسجيل في معاش الضمان الاجتماعي 1443

وضعت وزارة الموارد البشرية خدمة للتسجيل في المعاش إلكترونياً علي شبكة الأنترنت وذلك لأن يتم التسهيل علي كل من المستفيدين من المعاش ويتم التسجيل عن طريق القيام بالخطوات التالية: