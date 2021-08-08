نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم وزارة الدفاع 1442 mod.gov.sa الوظائف الصحية ورابط بوابة القبول للقوات المسلحة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر رابط تقديم وزارة الدفاع 1442 للثانوي بعد أن تم الإعلان رسمياً من جانب وزارة الدفاع السعودية عن فتح باب القبول والتسجيل في الخدمة العسكرية للعام الدراسي 1442 – 1443هـ، حيث أعلنت الوزارة عن موعد فتح تسجيل وزارة الدفاع ثانوي ممن حصلوا على شهادة الثانوية العامة علوم طبيعية للالتحاق بالخدمة للعام الدراسي القادم، وقد حددت الوزارة مواعيد التسجيل للحاصلين على مؤهل الثانوية العامة.

تحديث: أعلنت وزارة الدفاع ممثلةً في الإدارة العامة للقبول الموحد عن فتح باب القبول والتسجيل في وظائف وزارة الدفاع العسكرية للالتحاق بالخدمة العسكرية اعتباراً من اليوم الأحد بتاريخ 25 أبريل 2021م الموافق لتاريخ 13 رمضان 1442هـ، وتم تخصيص الوظائف المعلن عنها رسمياً للرجال والنساء بالمملكة العربية السعودية للتعيين على الرتب العسكرية من رقيب وحتى جندي، وقد تم إغلاق باب التسجيل يوم الخميس بتاريخ 17 رمضان 1442هـ، ويمكنكم التعرف على نتائج وزارة الدفاع القبول النهائي الآن عبر ثقفني.

تقديم وزارة الدفاع 1442

تم الإعلان من جانب وزارة الدفاع السعودية اليوم الأحد بتاريخ 8 أغسطس 2021م عن توفر عدداً من الوظائف الشاغرة بالقطاع العسكري من أجل استقطاب الكفاءات المميزة للعمل في المستشفيات العسكرية بالإدارة العامة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع من أجل بناء مجتمع صحي مستدام لجميع منسوبي وزارة الدفاع وتابعيهم، أما عن تخصصات وزارة الدفاع المطلوبة فهي كالتالي:

الطب “جميع التخصصات”.

التمريض “جميع التخصصات”.

الخدمات الطبية المساعدة.

صيانة الطائرات.

الخدمات المساندة.

الإدارة المالية.

التخطيط والتطوير.

إدارة المشاريع.

الموارد البشرية.

تقنية المعلومات.

الجودة وسلامة المرضى.

وقد بلغ عدد الوظائف الشاغرة المعلن عنها “2181” وظيفة شاغرة، ويتم تقديم وزارة الدفاع 1442 من خلال الدخول إلى المنصة الموحدة للتوظيف بالإدارة العامة للخدمات الصحية عن طريق اتباع الرابط الرسمي التالي:

التقديم عبر بوابة الإدارة العامة للخدمات الصحية (talents.msd.med.sa).

التقديم على وزارة الدفاع ثانوي

تم الإعلان رسمياً اليوم الثلاثاء بتاريخ 1 يونيو 2021م الموافق لتاريخ 20 شوال 1442هـ من جانب اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين بوزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية عن فتح باب القبول والتسجيل للمتقدمين الثانوي الحاصلين على شهادة الثانوية العامة لهذا العام للالتحاق بالخدمة العسكرية للعام الدراسي القادم 1443هـ.

شروط وزارة الدفاع للثانوي

اشترطت لجنة قبول طلاب الكليات العسكرية أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أصلاً ومنشأً وولادةً، ويتم استثناء من كانت نشأته مع والده المتواجد خارج المملكة لظروف العمل أو الدراسة أو الإجازة، ويشترط لذلك عدم حمل جواز وجنسية البلد الذي ولد فيه، بالإضافة إلى ضرورة توافر الشروط التالية:

أن يكون المتقدم حسن السيرة والسمعة والسلوك. ألا يكون المتقدم محكوماً عليه بحد شرعي أو في جريمة تخل بالشرف أو الأمانة. الحصول على شهادة الثانوية العامة التابعة لوزارة التعليم “انتظام نهاري” تخصص علوم طبيعية فقط لكافة الكليات. أن يكون المتقدم من خريجي هذا العام، ولن يتم قبول المتقدمين خريجي الأعوام السابقة. ألا تقل النسبة المئوية بشهادة الثانوية عن 80% للتخصص العملي. تأدية اختبار القدرات العامة والحصول على درجة لا تقل عن 60%. أداء الاختبار التحصيلي والحصول على درجة لا تقل عن 60%. تأدية اختبار الكفايات. لا يقل عمر المتقدم عن 17 عام، ولا يزيد عن 22 عام. اجتياز الفحص الطبي المبدئي والنهائي، واجتياز المقابلة الشخصية. أن يكون المتقدم غير متزوجاً. تناسب الوزن مع الطول بحيث يكون (الحد الأدنى > 165سم – 52 كجم)، (الحد الأقصى > 188سم – 95كجم). اجتياز اختبارات القبول الشامل واللياقة البدنية، واجتياز اختبار القدرات الخاصة للكليات التي تتطلب ذلك. لن يتم قبول أي كشف طبي سوى الصادر عن اللجنة، وتعتبر نتائج الفحص نهائية لا يحق للمتقدم المطالبة بإعادتها أو معرفة أسباب عدم القبول.

رابط التقديم على وزارة الدفاع للثانوي 1442

يتم تعبئة طلب الالتحاق بوزارة الدفاع للمتقدمين الثانوي من خلال دخول بوابة القبول الموحد للقوات المسلحة التي يمكنكم الحصول عليها من خلال اتباع الرابط الرسمي التالي:

رابط التسجيل للمتقدمين الثانوي بوزارة الدفاع (mod.gov.sa).

وزارة الدفاع للجامعيين 1442

أعلنت اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين في وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية بحسب وكالة “واس” عن فتح باب القبول والتسجيل للعام الدراسي القادم 1443هـ للخريجين الجامعيين الحاصلين على شهادة البكالوريوس وطلبة الكليات العسكرية للالتحاق بالخدمة العسكرية في المواعيد التالية:

يبدأ تسجيل الجامعيين الحاصلين على شهادة البكالوريوس اعتباراً من يوم الأحد الموافق لتاريخ 20 رمضان 1442هـ.

يبدأ تسجيل طلاب الكليات العسكرية اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق لتاريخ 20 شوال 1442هـ.

وقد أعلنت الإدارة العامة للقبول والتجنيد للقوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية عن القطاعات المتاحة للتقديم عليها ضمن الإعلان الوظيفي للفترة الحالية، حيث تتيح القوات المسلحة السعودية إمكانية التقديم على القطاعات التالية (القوات البرية الملكية السعودية – القوات الجوية الملكية السعودية – القوات البحرية الملكية السعودية – قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي – الخدمات الطبية للقوات المسلحة – قوة الصواريخ الاستراتيجية الملكية السعودية – قيادة القوات المشتركة).

شروط التقديم للجامعيين بوزارة الدفاع

أعلنت اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين عن وجوب توافر عدداً من الشروط للالتحاق بالكليات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع للمتقدمين الجامعيين، ويمكنكم التعرف على شروط تقديم وزارة الدفاع من خلال التالي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أصلاً ومنشأً، ويتم استثناء من كانت نشأته مع والده خلال تواجده لظروف العمل أو الدراسة أو الإجازة خارج المملكة، ولكن يشترط عدم حمل جواز وجنسية البلد الذي ولد به. توفر حسن السيرة والسلوك. ألا يكون محكوماً عليه بحدٍ شرعي أو في جريمة تخل بالأمانة أو الشرف، وألا يكون سبق وأن انسحب أو تم طرده من إحدى الكليات أو المعاهد أو المراكز العسكرية لأي سبب كان. حصول المتقدم على الشهادة الجامعية بالانتظام الكلي، ولا يقل التقدير عن “جيد”. لا يزيد العمر عن 27 عام لكافة التخصصات، ولا يزيد عن 30 عام للأطباء تخصص طبيب عام أو جراحة “طبيب أسنان” عند بدء العام الدراسي الجديد 1443هـ. تأدية اختبار القدرات العامة للتخصصات النظرية فقط الخاص بالجامعيين. لا يقل الطول عن 165 سم. تناسب الطول مع الوزن. حصول المتقدم على رخصة الهيئة السعودية للتخصصات الطبية بجميع التخصصات الصحية والطبية. إنهاء فترة الامتياز للتخصصات الطبية. اجتياز الفحص الطبي المبدئي والنهائي والمقابلة الشخصية. أن يكون المتقدم غير متزوجاً من أجنبية. ألا يكون مصاباً بصرع أو ربو أو أي أمراض أخرى معدية. لا يتم قبول سوى الكشف الطبي الصادر عن اللجنة الطبية التابعة للجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية، وتعتبر النتائج نهائية، ولا يحق للمتقدم المطالبة بإعادة الكشف الطبي مرة أخرى أو معرفة أسباب عدم اللياقة.

رابط تقديم وزارة الدفاع للجامعيين 1442

أعلنت وزارة الدفاع اليوم الجمعة بتاريخ 30 أبريل الموافق لتاريخ 18 رمضان 1442هـ عن فتح باب القبول والتسجيل في للالتحاق بالعام الدراسي الجديد 1443هـ للخريجين الجامعيين ممن حصلوا على شهادة البكالوريوس وتتوافر لديهم شروط وزارة الدفاع للتقديم والالتحاق بالخدمة العسكرية لدى الوزارة اعتباراً من يوم الأحد بتاريخ الثاني من شهر مايو للعام الميلادي الجاري.

ويتم تقديم وزارة الدفاع للجامعيين للعام الدراسي القادم 1443هـ عبر موقع اللجنة المركزية لقبول الجامعيين بوزارة الدفاع عن طريق اتباع الرابط الرسمي التالي:

رابط موقع لجنة القبول والتسجيل المركزي (mod.gov.sa) وزارة الدفاع.

شروط تسجيل وزارة الدفاع 1442 ثانوي

أعلنت لجنة القبول المركزي لقبول طلاب الكليات العسكرية عن وجوب توافر عدداً من الشروط للالتحاق بالكليات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع للمتقدمين الثانوي، ويمكنكم التعرف على شروط وزارة الدفاع من خلال التالي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أصلاً ومنشأً، ويتم استثناء من كانت نشأته مع والده خلال تواجده لظروف العمل أو الدراسة أو الإجازة خارج المملكة، ولكن يشترط عدم حمل جواز وجنسية البلد الذي ولد به. توفر حسن السيرة والسلوك. ألا يكون محكوماً عليه بحدٍ شرعي أو في جريمة تخل بالأمانة أو الشرف. حصول المتقدم على شهادة الثانوية العامة التابعة لوزارة التعليم عام “انتظام نهاري”، ويكون التخصص علوم طبيعية فقط لكافة الكليات، ويجب أن يكون المتقدم من خريجي العام الحالي، ولن يتم قبول خريجي الأعوام السابقة. يجب ألا تقل النسبة المئوية عن 80% في التخصص العلمي. تأدية اختبار القدرات العامة، وحصوله على درجة لا تقل عن 60%. تأدية اختبار قياس التحصيلي، وحصوله على درجة لا تقل عن 60%. أن يكون المتقدم قد أدى اختبار الكفايات. لا يقل العمر عن 17 عام، ولا يزيد عن 22 عام. اجتياز الفحص الطبي المبدئي والنهائي. اجتياز المقابلة الشخصية. أن يكون المتقدم غير متزوجاً. تناسب الطول مع الوزن، ويكون الحد الأدنى 165سم – 52 كجم، والحد الأقصى 188سم – 95 كجم. لا يتم قبول سوى الكشف الطبي الصادر عن اللجنة الطبية التابعة للجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية، وتعتبر النتائج نهائية، ولا يحق للمتقدم المطالبة بإعادة الكشف الطبي مرة أخرى أو معرفة أسباب عدم اللياقة. اجتياز المتقدم لاختبارات القبول واللياقة البدنية، واجتياز اختبار القدرات الخاصة للكليات التي تقوم بطلب ذلك.

إرشادات الكشف الطبي للمتقدمين للكليات العسكرية

أن يكون الطول ما بين 165 سم إلى 188 سم.

أن يكون الوزن وفق جدول الأطوال والأوزان المعتمد، ويكون الحد الأدنى للوزن المسموح به هو 52 كجم، والحد الأقصى هو 95 كجم.

قيام المتقدم بمراجعة طبيب أنف وأذن وحنجرة، والتأكد من عدم وجود أشماع بداخل الأذن.

مراجعة طبيب الأسنان والتأكد من عدم وجود تسوس أو حشوات مؤقته.

مراجعة طبيب العيون للتأكد من سلامة النظر.

في حال إجراء عملية تصحيح نظر، يجب إحضار تقرير طبي يوضح تاريخ العملية ونسبة النقص قبل العلمية.

.في حال سبق أن أصيب المتقدم بكسور ودعت الحاجة لتركيب أسياخ معدنية بداخل الجسم، فيجب إحضار تقريراً طبياً عن الحالة من جانب الطبيب المختص، إلى جانب إحضار الأشعة إن وجدت.

في حال القيام بإجراء عملية جراحية، فيجب إحضار تقرير طبي عن الحالة من المستشفى التي قامت بإجراء العملية.

وزارة الدفاع تسجيل الدخول

يتيح موقع وزارة الدفاع الإلكتروني “موقع اللجنة المركزية” أمام طلاب الكليات العسكرية والجامعيين إمكانية تقديم وزارة الدفاع 1442 أو التقديم للكليات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع ودورة الضباط الجامعيين، حيث يمكن من خلال الموقع الإلكتروني للجنة المركزية الحصول على الخدمات التالية:

الإطلاع على دليل المتقدم الذي يوفر معلومات شاملة للمتقدمين الجامعيين والحاصلين على مؤهل الثانوية باللغتين العربية والإنجليزية.

يمكن من خلال الموقع التعرف على موعد فتح باب القبول وإعلان نتائج الترشيح والقبول المبدئي للمتقدمين.

يتيح نموذج تسجيل وزارة الدفاع في دليل المتقدم أثناء فترة التسجيل.

يتيح إمكانية تعديل البيانات أثناء الفترة المحددة للتسجيل عن طريق بوابة المتقدم.

متابعة حالة الترشيح خلال مراحل القبول عن طريق بوابة المتقدم.

بعد ظهور نتائج الترشيح وزارة الدفاع 1442، يتيح الموقع للمتقدم تحميل استمارة القبول معبئة بشكل آلي.

بعد إعلان نتائج الترشيح المبدئي، يمكن للمتقدم حجز موعد الكشف الطبي والمقابلة الشخصية.

رابط التقديم بوابة التجنيد الموحد 1442

تم بدء التسجيل في وظائف وزارة الدفاع اعتباراً من يوم الأحد بتاريخ 13 رمضان 1442هـ، ويتم التقديم على وظائف وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية عن طريق الدخول إلى بوابة القبول الموحد التابعة للإدارة العامة للقبول والتجنيد بوزارة الدفاع، ومن يرغب في الحصول على رابط التقديم الرسمي، يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق.

وزارة الدفاع التجنيد الموحد 1442

أعلنت وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية متمثلةً في الإدارة العامة للقبول والتجنيد الموحد عن البدء في فتح باب القبول والتسجيل عبر بوابة القبول والتجنيد الموحد للالتحاق بالخدمة العسكرية على وظائف عسكرية للرجال والنساء، ومن المقرر أن يتم تعيين المقبولين على رتبة (رقيب حتى جندي).

ومن المقرر وفقاً لمواعيد التسجيل في وزارة الدفاع المحددة رسمياً من جانب إدارة القبول أن تبدأ البوابة في استقبال طلبات تسجيل وزارة الدفاع اعتباراً من تاريخ 13 رمضان 1442هـ عبر بوابة القبول والتجنيد الموحد (tajnid.mod.gov.sa) الإلكترونية التابعة للوزارة، ومن يرغب في التعرف على شروط تقديم وزارة الدفاع للالتحاق بالخدمة العسكرية، يمكنه ذلك الآن من خلال ثقفني.

شرح خطوات التسجيل في وزارة الدفاع 1442

قبل التسجيل في وظائف وزارة الدفاع المعلن عنها من جانب الإدارة العامة للقبول والتجنيد قراءة شروط التقديم بشكل جيد للتعرف على مدى مطابقة الوظائف المعلنة مع المؤهلات الحاصل عليها المتقدم أو المتقدمة، كما يمكن تعديل البيانات المُدخلة قبل انتهاء فترة التسجيل المحددة من جانب إدارة القبول والتسجيل الأولى عن طريق حذف الوظائف والرجوع للبيانات والتعديل عليها، ويجب العلم أنه سيتم استبعاد المتقدم في حال عدم تطابق تاريخ الميلاد ونسبة أو معدل الشهادة أو سنة التخرج المدخلة في بوابة القبول والتجنيد مع الوثائق.

وتبدأ أولى عمليات التسجيل في وظائف وزارة الدفاع عبر بوابة التجنيد الموحد للقوات المسلحة بالدخول إلى بوابة القبول والتجنيد، ثم إنشاء حساباً جديداً للراغب/ة في التقديم، وذلك بالنقر على أيقونة تسجيل، ثم تعبئة بيانات المتقدم الشخصية والنقر على تسجيل دخول، وسيتم إرسال رمز الحقق على الجوال المسجل لدى النظام ليتم تعبئته والنقر على حفظ، ويمكنكم التعرف على خطوات التقديم على وزارة الدفاع 1442 من خلال الفيديو التالي:

وزارة الدفاع بوابة التجنيد الموحد 1442

يتم تقديم وزارة الدفاع عن طريق الدخول إلى بوابة التجنيد والقبول الموحد التابعة للإدارة العامة للقبول والتجنيد بوزارة الدفاع، وليس عن طريق بوابة أبشر توظيف الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية، وهناك بعض الأمور الهامة التي يجب التعرف عليها للتيسير على المتقدم خلال تقديم وزارة الدفاع التجنيد الموحد.

حيث زادت الاستفسارات حول ماذا أفعل في حال لم يؤدي المتقدم اختبارات قياس (التحصيلي – القدرات)، حيث سيطلب النظام من المتقدم/ة تعبئة درجة قياس التحصيلي والقدرات، ففي حال كان المتقدم ليس لديه نتيجة اختبار تحصيلي أو اختبار القدرات، فيتم كتابة رقم صفر في خانة اختبار قياس التحصيلي، وفي خانة قياس القدرات أيضاً.

وبعد انتهاء المتقدم من التسجيل في وزارة الدفاع وطباعة الأوراق، سوف يطلب منك النظام عبر بوابة التجنيد الموحد حجز موعداً للمقابلة الشخصية من أجل مراجعة البيانات ومطابقاتها بالبيانات المسجلة بالبوابة، فبعد تعبئة كافة البيانات والنقر على أيقونة “حفظ”، ثم النقر على أيقونة الانتقال إلى حجز موعد لأخذ موعداً بالضغط على أيقونة “حجز موعد” أسفل الصفحة.

ثم تحديد المركز الذي ترغب أن تتم المقابلة فيه، ثم تحديد الموعد والتاريخ المناسب لك والنقر على “حفظ”، وبعد ذلك يتم مراجعة المركز بالتاريخ الذي قمت باختياره مع إحضار كافة النماذج التي قمت بطباعتها من بوابة القبول والتجنيد، ويمكنكم تقديم وزارة الدفاع 1442 وفق طريقة التسجيل الموضحة عبر موقع ثقفني.

مراكز القبول والتجنيد للقوات المسلحة 1442

أرفقت الإدارة العامة للقبول والتسجيل على بوابة القبول والتجنيد الموحد مواقع مراكز القبول والتجنيد للقوات المسلحة السعودية الإلكترونية، حيث يمكنكم الحصول على الموقع الإلكتروني للمركز التي ترغب به عن طريق النقر على “مواقع مراكز القبول والتجنيد” بالقائمة المتاحة عبر موقع التجنيد وزارة الدفاع.

مواقع المراكز المتاحة (مركز القبول والتجنيد بالمنطقة الغربية /جدة – مركز القبول والتجنيد بالمنطقة الوسطى / الخرج مقابل البوابة العسكرية رقم ٣ – مركز القبول والتجنيد بالمنطقة الشمالية / حفر الباطن – مركز القبول والتجنيد بالمنطقة الشمالية الغربية /تبوك – مركز القبول والتجنيد بالمنطقة الشرقية / الظهران بالقرب من الدمام – مركز القبول والتجنيد بمنطقة الطائف قيادة منطقة الطائف – مركز القبول والتجنيد بالمنطقة الجنوبية/خميس مشيط – مركز القبول والتجنيد بالرياض – مركز القبول والتجنيد النسائي بالرياض).

تخصصات وزارة الدفاع للجامعيين 1442

يتم الإعلان عن التخصصات المطلوبة للجامعيين من قبل وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية مع بداية كل مرحلة قبول، حيث يتم تحديث تخصصات وزارة الدفاع للجامعين مع بداية كل مرحلة، ووفقاً للتخصصات المعلنة عبر بوابة القبول الموحد للقوات المسلحة لهذه المرحلة، فقد تم الإعلان عن أن التخصصات المطلوبة هي:

التخصصات الهندسية.

تخصصات الحاسب الآلي.

التخصصات الإدارية.

التخصصات الطبية.

التخصصات الشرعية.

ويجب عند التقديم على وزارة الدفاع بوابة القبول الموحد ضرورة التأكد من وجود التخصص الدقيق ضمن التخصصات المطلوبة عبر بوابة القبول الموحد للقوات المسلحة، كما ويجب العلم أنه يتم التسجيل في وزارة الدفاع للجامعيين عن طريق موقع اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين بوزارة الدفاع والتي يمكنكم الدخول إليها عن طريق اتباع الرابط الرسمي المرفق.

فتح القبول في وزارة الدفاع للجامعيين

تم فتح القبول والتسجيل في وزارة الدفاع للجامعيين منذ قليل، حيث يتم الدخول إلى بوابة القبول الموحد للقوات المسلحة عن طريق اتباع الرابط الرسمي المرفق بالمقال، ثم اتباع الخطوات التالية:

النقر على “المتقدمين الجامعيين”.

ستجد أسفل الصفحة روابط تهمك، قم بالنقر على “البدء بالتسجيل”.

سيتم التحويل لصفحة تسجيل طلب جديد.

قم بتعبئة البيانات الأساسية – التحصيل العلمي – البيانات الصحية – رمز التحقق، ثم النقر على إرسال.

بوابة القبول الموحد للقوات المسلحة

بدأت بوابة القبول الموحد بوزارة الدفاع في استقبال طلبات الخريجين الجامعيين الحاصلين على شهادة البكالوريوس للتسجيل عبر البوابة للالتحاق بالخدمة العسكرية للعام الدراسي 1443هـ، حيث يتم فتح التسجيل والقبول في وزارة الدفاع للجامعيين الراغبين في الالتحاق بالخدمة العسكرية كضباط.

ويتم تعبئة نموذج التقديم عن طريق بوابة القبول الموحد للقوات المسلحة، ثم يتم فرز المتقدمين وإجراء عملية المفاضلة بينهم التي وفق معدل الجامعة الحاصل عليه المتقدم، ونتيجة اختبار قياس القدرات للتخصصات النظرية، ومن يرغب في التقديم على وزارة الدفاع للجامعيين الآن، يمكنه ذلك من خلال اتباع رابط تقديم وزارة الدفاع 1442 الرسمي المرفق.

وزارة الدفاع تقديم الجامعيين 1442

يتيح موقع وزارة الدفاع الإلكتروني في الوقت الحالي إمكانية تقديم الجامعيين بمرحلة القبول المعلن عنها، ويتم التسجيل في وزارة الدفاع للجامعيين الحاصلين على شهادة البكالوريوس عبر موقع اللجنة المركزية لقبول الجامعيين التابعة للوزارة والتي تتيح فرصة التقديم للكليات العسكرية ودورة الضباط الجامعيين، فهي توفر دليل المعلومات الشامل للمتقدمين الجامعيين وبالثانوي باللغتين العربية والإنجليزية.

كما يتم الإعلان من خلال البوابة عن الوقت المحدد لبدء التسجيل والقبول بوزارة الدفاع للثانوي والجامعيين، وإعلان نتائج الترشيح المبدئي ونتائج القبول النهائي، كما توفر نموذج التسجيل الذي يتم تعبئته للتقديم بالوزارة، وإمكانية متابعة حالة الترشيح وتعديل البيانات وتحميل الاستمارة بعد ظهور نتائج الترشيح ، وحجز المواعيد لحضور الكشف الطبي والمقابلة الشخصية.

التقديم على وزارة الدفاع للجامعيين 1442

تم الإعلان من جانب لجنة قبول الجامعيين عن مدة الدراسة للمتقدمين الجامعيين بوزارة الدفاع، حيث تكون مدة دورة تأهيل الجامعيين عبارة عن عام دراسي واحد فقط مكون من فصليين دراسيين، وبعد انتهاء العام الدراسي يتم منح الطالب الجامعي المتخرج شهادة تأهيل عسكري، ويتم تخريج كافة المتقدمين الجامعيين ممن التحقوا بهذه الدورة بشكل جماعي وفي يوم واحد.

ويتم تعيين المتقدم الجامعي وفقاً لما نص عليه نظام خدمة الضباط ولوائحه التنفيذية بالرتب والألقاب المستحقة لكلٍ منهم وفق الشهادة الجامعية الحاصل عليها ومدة الدراسة، ويتم استقبال طلبات التقديم على وزارة الدفاع في الوقت الحالي عن طريق الدخول إلى بوابة القبول والتجنيد الموحد للقوات المسلحة.

نتائج القبول وزارة الدفاع للجامعيين 1442

بعد أن تم انتهاء فترة التسجيل للجامعيين بوزارة الدفاع للعام الدراسي 1443هـ، فقد أوضحت لجنة قبول الجامعيين أنه لا يوجد طريقة لتسجيل أي متقدم بعد انتهاء الفترة المحددة لاستقبال الطلبات، كما أعلنت لجنة القبول والتسجيل الموحد عن أنه بعد الانتهاء من الفرز سيتم الإعلان عن نتائج القبول عبر بوابة القبول الموحد للقوات المسلحة مباشرةً.

وقد اشترطت اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين بوزارة الدفاع شرط “التحصين” من أجل استكمال الإجراءات الخاصة بالقبول النهائي للطلاب بالمرافق التعليمية والتدريبية التي تتبع وزارة الدفاع، حيث يعد الحصول على لقاح التحصين ضد فيروس كورونا شرط أساسي للقبول النهائي بوزارة الدفاع.