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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسائل تهنئة العام الهجري الجديد 1443 للأهل والأحباب والأصدقاء في المقال التالي
يبحث الملايين من المسلمين عن رسائل تهنئة العام الهجري الجديد في كل مكان في العالم عبر محرك البحث “جوجل”، وينتظر المسلمون في كل بقاع الأرض هذه المناسبة من العام للعام للإحتفال بها بالمظاهر الإسلامية الجميلة، ويرسل المسلمون الكثير من الرسائل لأهلهم وأصدقائهم بمناسبة العام الهجري الجديد بهدف تبادل التهنئة بهذه المناسبة الإسلامية، وفي هذه الرسائل الجميلة يدعو فيها المسلمون لبعضهم البعض بالخير والصحة ودوام العافية، ونحن في موقعنا “ثقفني” نحب أن نشارك كل المسلمين في كل بقاع الأرض هذه المناسبة السعيدة ونوضح لكم باقة من أجمل رسائل تهنئة العام الهجري الجديد يُمكنكم أن ترسلوها إلى الأصدقاء والعائلة، فتابعونا.
رسائل تهنئة العام الهجري الجديد
نعلم جيداً في موقعنا أهمية هذه المناسبة السعيدة لملايين المسلميين في كل بلاد العالم، فلقد أمرنا ديننا الإسلامي الحنيف بأن نحتفل بالمناسبات الإسلامية ونصل الأرحام ونتبادل التهنئة بيننا، ونوضح لكم الآن باقة من أجمل رسائل التهنئة بمناسبة السنة الهجرية الجديدة 1443 كالتالي:
- بمناسبة السنة الهجرية الجديدة، أدعو لكم أهلي وأحبابي بالصحة والسعادة وكل عام وأنتم بخير وكل عام وأنتم إلى الله عز وجل أقرب ومتمتعين بصحتكم وبأولادكم.
- صديقي الغالي أحببت أن تكون أول رسالة تهنئة بالعام الهجري الجديد لك، وأدعو لك الله بزيارة بيته الحرام وأن تكون على جبل عرفات العام القادم بإذن الله، وأن تتمتع بالصحة ما حييت ويبارك لك في أولادك وأسرتك.
- إلى عائلتي أبي وأمي وأخوتي أتمني أن يمر عليكم هذا العام بالحب والسعادة والصحة ولا أرى فيكم أي مكروه بإذن الله تعالى، وإن شاء الله تكون هذه السنة الهجرية الجديدة سنة سعادة وصحة وراحة بال لكم جميعاً.
العام الهجري 1443
نواصل معكم أجمل رسائل تهنئة العام الهجري الجديد لتتبادلوا التهنئة بينكم وبين عائلتكم وأصدقائكم، فإليكم الرسائل كالتالي:
- إلى أحبابي المسلمين في كل البلاد أتمنى أن يمر علينا هذا العام الهجري الجديد والمسلمون بكل خير في كل مكان.
- أكتب إلى أحبابي وأخوتي وأصدقائي أطيب الدعوات وأصدق الأمنيات بمناسبة العام الهجري الجديد وأن يكون هذا العام بداية كل خير ومغلق لكل شر وصحة لكل مريض.
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