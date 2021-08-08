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عمر شويل - جدة طريقة التحويل من تطبيق الراجحي وكيفية إضافة مستفيد ، يعتبر تحويل الراجحي من الخدمات الفعالة التي يقدمها بنك الراجحي الخاصة بالتحويلات البنكية الدولية ، و الهدف الأساسي منها هو تسهيل عملية إرسال الأموال من عملاء البنك إلى عائلاتهم في الخارج ويعتبر بنك الراجحي من أكبر البنوك في المملكة العربية السعودية ، والتي لها الكثير من العلاقات أكثر من 120 بنك في جميع بلدان العالم ، ولديهم معاملات متبادله و منها التحويل الدولي للأموال ، ويمكن للعميل تحويل الأموال بالعديد من الطرق ومنها ما يلي .

طريقة التحويل من تطبيق الراجحي وكيفية إضافة مستفيد

التحويل من حساب في البنك إلى بنك آخر.

تحويل مستفيد بدون حساب بواسطة البنك المركزي عن طريق الكاش أو ، أون لاين.

البنك غير المراسل بواسطة البنوك المراسلة .

طريقة إضافة مستفيد .

كيفية إضافة مستفيد دولي في بنك الراجحي

يستطيع جميع العملاء في بنك الراجحي أن يقوموا بإضافة مستفيد دولي وطريقة التحويل الدولي من تطبيق الراجحي وإضافة مستفيد في تطبيق تحويل حساب الراجحي ، وذلك بواسطة تطبيق مباشر أفراد و طريقة التحويل من تطبيق الراجحي بالجوال ، وبهذه الطريقة الإلكترونية يستطيع العميل الاشتراك بها دون الذهاب إلى فروع البنك ، وذلك من خلال النقاط التالية :

أولا يتم تسجيل الدخول على تطبيق مباشر للأفراد الراجحي.

ثانيا يتم الضغط على القائمة الرئيسية.

بعد ذلك سوف تظهر لك مجموعة من الخدمات ، ثم الضغط على كلمة خدمه التحويل.

ثم تقوم بالضغط على كلمة إضافة مستفيد جديد.

ثم الضغط علي التالي.

ستظهر قائمة أخرى بها مجموعة من الخيارات تختار منها مستفيد دولي.

ثم بعد ذلك تظهر نافذه يدون بها البيانات الشخصية وهي كالآتي : تحديد المستفيد سواء كان منفردا أو من شركة. تقوم باختيار الدولة. تحديد المدينة. تقوم باختيار العملة. تدوين الاسم بشكل مختصر. كتابة رقم الحساب. تقوم بكتابة رقم الحساب مرة أخرى للتأكيد. قم بكتابة اسم البنك ، واسم الفرع. ثم تقوم بتحديد الفرع الخاص بالبنك ، والعملة الخاصة بها . ثم تقوم بكتابة رقم الآيبان. رقم الشارع للمستفيد . الرمز البريدي الخاص بالمستفيد. الصندوق البريدي للمستفيد. بعد ذلك تقوم بكتابة التاريخ الميلاد ، ومكان الميلاد. وبعد التأكد أن جميع البيانات التي دونتها صحيحة بشكل كامل ، تقوم بالضغط على كلمة حفظ. بعد دقائق سوف تظهر لك رسالة نصية تحتوي على كلمة المرور المؤقت ، تقوم بتدوينها في الخانة المخصصة لها وبذلك تكون قد قمت بإضافة مستفيد دولي بشكل ناجح دون مواجهة أي عوائق أو مشاكل.



طريقة تحميل تطبيق مباشر الأفراد الراجحي

يستطيع الآن جميع عملاء بنك الراجحي أن يقوم بتحميل تطبيق مباشر أفراد، وذلك للتمتع بجميع الخدمات الرائعة التي يوفرها بنك الراجحي لعملائه الكرام ، منها :

الاستعلام عن الحساب الجاري.

تاريخ آخر المعاملات البنكية.

طريقة إضافة مستفيد في بنك الراجحي .

أصبح العميل بضغطة زر واحدة على تطبيق الراجحي ، أن يتعرف على جميع المعلومات والأخبار.

كيفية تحويل الأموال دوليًا من خلال الصراف الآلي الراجحي

أشار بنك الراجحي لعملائه المسجلين به عن إمكانية تحويل الأموال بشكل دولي من خلال ماكينات الصرف الآلي المتواجدة في كافة أنحاء المملكة ، ويمكن ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية :

أولا يقوم بإدخال البطاقة الائتمانية الخاصة بك في مكانها الخاص.

بعد ذلك تقوم بكتابة كلمة المرور التي تتكون من أربعة أرقام.

تظهر نافذة بها اللغتين قم باختيار اللغة المناسبة لك.

الضغط علي كلمة تحويل..

ثم تقوم بالضغط على التحويل سريع.

اختيار المستفيد الذي تريد التحويل له.

قم باختيار العملة التي تريد تحويل الأموال بها.

اختيار المبلغ الذي تريد تحويله.

التأكد أن جميع البيانات صحيحة ،الضغط على كلمة موافق.

ثم تقوم بالضغط على كلمة تحويل مرة أخرى .

اختيار كلمة تأكيد التحول.

وبذلك تكون قد حولت المبلغ بطريقة سهلة في أسرع وقت.

أقصى مبلغ التحويل من الراجحي

حدد مصرف الراجحي للمواطنين المقيمين بالمملكة العربية السعودية ، ولديهم حساب جاري في البنك يحتوي على مبالغ كبيرة ، ويرغبون في تحويلها إلى بنوك دولية أخرى أن الحد الأقصى لمبلغ تحويل من بنك الراجحي يوميًا هو 20000 ريال سعودي ، لكن من يرغب في إرسال مبلغ أكبر عليه أن يقوم بإحضار مستند يثبت أنه قرض من البنك أو موافقة بأوراق رسمية حتى لا يتعرض العميل للمسائلة القانونية، والكشف عن مصدر هذه النقود.