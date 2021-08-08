ماهي البطاقة الخضراء في السعودية وطريقة الحصول عليها وأنواعها في كل الاتجاهات تتحرك المملكة، لتجاوز أزمة الاعتماد الكلي على عائدات بيع النفط، وبالفعل أدخلت الحكومة تعديلات ضخمة وعلى كل القطاعات الاستثمارية، في إطار تحسين بيئة ومناخ الأعمال، التي كان من بينها تطوير منظومة الإقامة في البلاد لتتماشى مع رؤية 2030 ، ثم أقر مجلس الوزراء بالمملكة نظام الإقامة المميزة المعروف بالبطاقة الخضراء، الذي يعد بديلا لنظام الكفيل، ويتيح منح الوافدين الأجانب إقامات دائمة أو مؤقتة بالمملكة، بمزايا عديدة وغير مسبوقة لهم ولعائلاتهم، ثم أعلن ولي العهد اعتزامه علي تطبيق نظام شبيه بالنظام الأميركي، ليتيح للمقيمين جميع مميزات المواطن السعودي، دون السماح لحامليه بالحصول على الجنسية السعودية مطلقا، وأكد ولي العهد السعودي، أن مشروع البطاقة الخضراء سيمكن العرب والمسلمين من العيش طويلا بالسعودية، وأنه سيكون رافدا من روافد الاستثمار في البلاد، وأنه سيطبق خلال السنوات الخمس المقبلة.

البطاقة الخضراء في السعودية وطريقة الحصول عليها وأنواعها

ماهي الوثائق المقدمة من الحصول علي البطاقة الخضراء في المملكة:

عنوان السكن الحالي بالمملكة. تأشيرة الإقامة في المملكة. ثم جواز السفر للمتقدم. الحساب البنكي لأخر سنتين بالبنك. البيانات الخاصة بجهة العمل التابع لها، وموثوقة من الغرفة التجارية. تقرير الحالة الصحية، مدة ست شهور قبل الحصول علي البطاقة. ثم صورة من بيانات العائلة. تقديم إثبات الممتلكات بالصكوك أوالعقود.

مزايا امتلاك البطاقة الخضراء للوافدين

تسهيل في مزاولة التجارة. ثم الحصول علي رخص لزيارة الأهل والاقتراب بسهولة. الإقامة مع الأسرة بصورة دائمة. ثم الدخول والخروج من المملكة بطريقة أسهل.

شروط امتلاك البطاقة الخضراء للوافدين

جواز سفر ساري. ثم السن لا يقل عن واحد وعشرون عاما. عدم وجود أي سوابق جنائية. لا يقل تواجده بالمملكة اقل من عشر سنوات. ثم عدم الإصابة بأمراض مزمنة. أصحاب المراكز العليا التعليمية، أو المهارات يتم الموافقة عليها.

كم تبلغ تكلفة البطاقة الخضراء