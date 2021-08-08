نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط تأشيرة العمرة في السعودية ودخول المعتمرين في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط تأشيرة العمرة في السعودية. حيث أعلنت الحكومية السعودية عن بدء استقبال المعتمرين من كل العالم وفقًا لمجموعة من الشروط في ظل تخفيف الإجراءات الاحترازية المُطبقة في المملكة. والسماح بعودة العمرة من جديد وأنها سوف تستمر طوال العام ما عدا موسم الحج وسوف نتحدث عن الشروط الواجب توافرها.

شروط تأشيرة العمرة

بدأت وزارة الحج والعمرة في تنظيم موسم العمرة واستقبال المعتمرين من خارج المملكة بناءً على التعليمات الصادرة من الحكومية السعودية. وتسهيل عمليات العمرة وبدء العمرة بداية من 10 -أغسطس – 2021 الجاري وتتمثل الشروط على النحو الآتي.

شروط العمرة في السعودية الآن

أعلنت وزارة الحج والعمرة عن بداية استقبال دفعات المعتمرين وفقًا للشروط الآتية:

تلقي جرعات لقاح كورونا كاملة المعتمدة في السعودية.

لابد من إرفاق شهادة موثقة بحصول المعتمر على التحصين مصدقة من قبل الجهات الرسمية في بلد القدوم.

الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المحددة من قبل وزارة الصحة السعودية للمحافظة على الصحة العامة.

الالتزام بالحجر الصحي المؤسسي لدخول المسافرين القادمين للمملكة بناءً على الآليات المعتمدة من قبل الجهات المختصة.

بداية الفئات العمرية 18 عام فيما فوق.

يُحدد عدد المعتمرين بناءً على الإجراءات الوقائية والاشتراطات المعتمدة.

يُشترط مراجعة المعتمرين في المراكز الطبية المعتمدة في البلد التي جاء منها.

لابد من التحقق من الحالة الصحية للشخص من قبل طلب إصدار تأشيرة العمرة، بناءً على ضوابط ومعايير معتمدة من قبل وزارة الصحة السعودية.

قبول 20 ألف شخص يوميًا.

اللقاحات المعتمدة في السعودية

حددت وزارة الصحة السعودية مجموعة من اللقاحات المعتمدة داخل المملكة على النحو الآتي:

لقاح استرازينيكا.

لقاح فايزر.

لقاح موديرنا.

لقاح جونسون آند جونسون. جرعة واحدة.

تم الإعلان عن بدء تجهيز المسجد الحرام لاستقبال المعتمرين الذين بدؤوا بالتوافد بعد إتمام الحجز عبر تطبيق اعتمرنا. وسيكون بناءً على الإجراءات الاحترازية التي تحفظ سلامة زوار بيت الله الحرام حسب خطة منظمة تضمنت 4 محاور تستهدف مراعاة الإجراءات الاحترازية لمنع تشفي الوباء. قد وضعت المملكة خطة للمرحلة الثالثة والتي تتيح لنحو 20 ألف معتمر و60 ألف مصل للدخول للحرم المكي حتى تنتهي الجائحة.