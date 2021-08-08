عاجل “السديس” إعادة هيكلة وكالة شئون المسجد الحرام

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عمر شويل - جدة السديس إعادة هيكلة وكالة شئون المسجد الحرام، أصدر مسؤول إدارة شئون الحرم المكي عبدالرحمن السديس قرارات جديدة تهدف في الأساس الي الارتقاء والرقي بالخدمات المقدمة للزوار، بما يواكب تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية والقيادة الحكيمة بحلول عام 2030، ويعتبر عبدالرحمن السديس من ابناء المملكة العربية السعودية الذي ولد وترعرع بها وحفظ القرآن الكريم بعمر الثانية عشر، وقد تم تعيينة كا أمام وخطيب بالمسجد الحرام والمسجد النبوي ولم يتجاوز عمره 22 عام، ويسعي بكل جهد علي بذل المزيد من العطاء لخدمة الدين وخدمة المملكة، ولذلك يعمل علي اتخاذ كافة القرارات التي تنهض بالأمة العربية وبالمملكة، ومن ثم سوف نوضح لحضراتكم كافة تلك التغييرات والمستجدات.

السديس” إعادة هيكلة وكالة شئون المسجد الحرام

أصدر صبيحة اليوم السديس قرارات بشأن إعادة هيكلة وكالة شئون المسجد الحرام، وذلك لتتماشي مع إنجازات وتطوريرات المملكة لكافة الخدمات لتحقيق رؤية 2030، ومن ثم نوضح لكم كافة المستجدات التي أعلن عنها والتي جاءت كالتالي

أولا بشأن الإدارة العامة للعمليات والتحكم والسيطرة

تعيين المهندس فارس بن فايز ملا(المدير العام).

صلاح بن عبدالرحمن العبدلي(مساعد المدير العام).

المهندس شاهر بن محمد المطرفي(مساعد المدير العام للشئون التطويري) .

إدارة مركز الإتصال الموحد

عبد الله بن احمد الزهراني( مدير الادارة).

بلقاسم بلغيث العامري (ادارة التحكم والدعم الفني).

ثانيا الإدارة العامة لشئون المناوبة والمناوبيين

المهندس حمود بن صالح العيادة (المدير العام).

خالد بن عبدالهادي سباعي (مساعد المدير العام).

خالد بن محمد الحارثي (مساعد المدير العام للتطوير).

إدارة شئون المناوبيين

عبدالعزيز بن شايع العواد (مدير الادارة).

إدارة تطوير أعمال وخدمات المناوبيين

احمد بن سعيد عسيري (مدير الادارة).

الإعلان الرسمي عن مفاجأة السديس

وبعد إعلان كافة المستجدات التي قام بها وكيل شئون المسجد الحرام عبدالرحمن السديس، نوضح لحضراتكم إن كافة تلك التغييرات تأتي لتحقق والازدهار والتقدم المواكب لرؤية المملكة بحلول عام 2030، وهو الأمر الذي تتوجة كافة القوي في المملكة وتسعي لتحقيقة وذلك لإحداث نقلة نوعية علي كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية في المملكة، والسعي الي بناء مستقبل أفضل لأبنائها لتحقيق كافة متطلبات العصر الحديث.