التقديم الآن إعفاء مصرف الراجحي أسقاط قرض البنك بالشروط وخطوات التقديم إليها

التقديم الآن على طلب إعفاء مصرف الراجحي من أهم القضايا الهامة التي يبحث عنها العديد من الراغبين في طلب الإعفاء من المصرف وعدم سداد الأقساط الشهرية المتبقية أي أسقاط قرض البنك ولن يتم ذلك إلا لمن يقع عليهم الأمر بمعني من يتطابق عليه الشروط والضوابط المطلوبة للموافقة على طلب إعفاء قرض الراجحي السعودي في المملكة العربية السعودية وقد وفر مصرف الراجحي الكثير من التمويلات الإجتماعية التي تخدم المواطن السعودي والمقيم من الجنسيات المختلفة في السعودية ولكن هناك بعض من العملاء لم يستطيعوا دفع باقي الأقساط الشهرية المستحقة بسبب الظروف التي تمر بها المملكة وكذلك بسبب الأجراءات الأحترازية وقاية من فيروس كورونا لذلك تقرر تقديم طلب إعفاء بنك الراجحي للمقترضين من دفع الأقساط المتبقية تحت ضوابط وشروط معلنة بمصرف الراجحي داخل أراضي المملكة.

إعفاء مصرف الراجحي وأسقاط قرض البنك في السعودية

هناك الكثير من السعوديين أو المقيمين في السعودية يرغبون في طلب إعفاء مصرف الراجحي وخاصة بعد صدور أمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله بتقديم إعفاء الراجحي وذلك بشروط محددة لجميع العملاء:

يجب أن يقوم العميل بتقديم المستندات والأوراق المطلوبة والمعلن عنها عبر موقع مصرف الراجحي السعودي بالمملكة العربية السعودية.

تقديم طلب إعفاء مصرف الراجحي وأسقاط قرض البنك يتم من خلال الأونلاين بدون الذهاب إلى أي فرع من فروع بنك الراحجي السعودي.

كافة الشروط والضوابط المطلوبة للحصول على إعفاء قرض الراجحي

مصرف الراجحي يقدم خدمة التأمين التكافلي لجميع العملاء سواء كان العميل المتقدم سعودي أو مقيم من الجنسيات الأخرى بالمملكة لذلك إذا حدث وفاة للعميل يحصل أسرته على إعفاء مصرف الراجحي بعد التقديم عليه.

إعفاء الراجحي بالمملكة العربية السعودية متاح لجميع العملاء الذين أصيبوا بعجز كلي يمنعهم عن الاستمرار عن العمل أو الحركة.

خطوات التقديم الآن على إعفاء مصرف الراجحي السعودي بالمملكة