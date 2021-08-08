تمويل 100 ألف ريال بأقل راتب وعلي 60 شهرا من بنك سامبا للمواطن والوافد بالمملكة

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تمويل 100 ألف ريال بأقل راتب وعلي 60 شهرا من بنك سامبا للمواطن والوافد بنك سامبا يبذل قصار جهده، ليتفهم احتياج عملائه، خدمة التمويل الشخصي تمنح العملاء الحلول المالية، لمنتجات كثيرة، السيارة، الأثاث المنزلي، الزواج، أو حتي دفع الرسوم الدراسية الجامعية، ثم أي من السلع المرتفعة الثمن، التي قد لا تكون بوسع المستهلك دفع ثمنها من دخله الخاص بشكل كامل، ثم مع خيارات التمويل الشخصي المتاحة من سامبا، والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، يمكن للمستهلكين الآن الحصول على تمويل يناسب تطلعاتهم في وقت قياسي، ومعدل نسبة سنوي مميز بكل يسر وسهولة، والتمويل الشخصي للمواطنين السعودين، وأيضا للوافدين بالمملكة. تمويل 100 ألف ريال بأقل راتب وعلي 60 شهرا من بنك سامبا للمواطن والوافد بنك سامبا بالمملكة: قروض بدون كفيل في المملكة، من القروض الهامة التي يبحث عنها الكثير من المواطنين والمقيمين داخل جميع مدن المملكة. ويعد بنك سامبا هو أحد البنوك الرائدة في المملكة، التي توفر هذه القروض. ثم يقدم خدمات تمويلية مرنة وبسيطة. ويسهل علي العملاء الحصول علي أي مبلغ قرض بفرصة السداد لمدة تصل إلى 9 اشهر وبدون كلفة اجل. ثم ما يميز التمويل الشخصي من بنك سامبا هو انه متطابق مع أحكام الشريعة الإسلامية. مميزات تمويل 100 ألف ريال من سامبا بدون كفيل. متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. لا يتطلب تحصيل كلفة أجل لجميع مبالغ التمويل. ثم مبالغ التمويل الشخصي تصل إلى 100,000 ريال سعودي. تصل فترة السداد إلى مدة 9 اشهر. ثم المستفيد من التمويل المواطنين السعوديين، أو المقيمين بالمملكة، وذلك للعاملين سواء بالقطاع الحكومي أو الخاص. يمكن الحصول علي تمويل إضافي في حالة تسديد 20% فقط من قيمة التمويل السابق. في حالة الوفاة سيعفي أسرة العميل من سداد المديونية. يحصل العميل علي بطاقة الائتمان مجانا بدون دفع أي رسوم مالية. الشروط الواجب توافرها للحصول علي التمويل من سامبا العميل سعودي الجنسية، أو وافد من أي جنسية اخري. ثم يجب أن يكون السن لايقل عن ثمانية عشر عام. لا يقل الراتب الشهري عن 5,000 ريال سعودي. ثم يشترط أن يكون العميل علي رأس العمل، بمدة لا تقل عن شهر واحد في جهة العمل. يمكن لغير السعوديين الحصول علي التمويل الشخصي بأي مبلغ في حالة وجود مستحقات نهاية الخدمة بالنسبة للقطاع الحكومي والخاص داخل المملكة. الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول علي التمويل الهوية الوطنية للسعودين والإقامة للوافدين، أو صورة من جواز السفر. ثم مستند تعريفي خاص بمسمي الوظيفة القائم عليها العميل من جهة العمل التابع لها. خطاب موافقة بتحول الراتب الشهري من مكان العمل إلي سامبا. ثم كتابة وتسجيل عنوان البلد الأصل وذلك للعميل المقيم بالمملكة. خطوات الحصول علي التمويل الشخصي من سامبا كتابة النموذج الخاص بطلب الحصول علي التمويل. من الموقع الإلكتروني لبنك سامبا من خلال الرابط المذكور عاليه. ثم إحضار كافة الأوراق التي تطلب منه، صورة من رخصة العمل، وصورة الإقامة، التعريف بالراتب، المسمي الوظيفي، تاريخ البدء بالعمل، العنوان الخاص بالعميل في موطنة الأصلي، إخطار من جهة العمل بتحويل الراتب. ثم تقديم الأوراق لأقرب فرع لبنك سامبا. يحصل العميل على استجابة فورية، وذلك فى حالة ما إذا كان قد قام بتقديم وإحضار كافة المستندات والأوراق التى طلبت منه. الوسوم عمر شويل - جدة تمويل 100 ألف ريال بأقل راتب وعلي 60 شهرا من بنك سامبا للمواطن والوافد بالمملكة - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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