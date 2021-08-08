برنامج ريف.. رفع الحد الأعلى للراتب التقاعدي لـ 9000 ريال

ريف تعلن رفع الحد الأعلى للراتب التقاعدي لـ 9000 ريال، تم الإعلان من برنامج ريف المخصص لدعم الزراعيين عن تقليل الحد الأعلى الخاص بالراتب التقاعدي للاستحقاق، لذلك بدأ جميع المزارعين المستفيدين من البرنامج في البحث عن حقيقة هذا القرار، وحرصاً من موقعنا على توفير جميع الأخبار الجديدة التي يتم البحث عنها، سوف نقدم لكم اليوم كافة التفاصيل الخاصة بقرار برنامج ريف الجديد، تابعوا معنا.

برنامج ريف

برنامج بريف هو برنامج خاص بدعم المزارعين وتقديم المساعدات المختلفة لهم، وذلك من أجل تعزيز الإنتاج الزراعي المحلى ومساعدة المزارعين في توفير عيشة كريمة لهم، ومن الجدير بالذكر أن البرنامج قام بالإعلان عن تقليل الراتب التقاعدي للحد الأعلى، ويكون من 6000 ريال سعودي، إلى 9000 ريال سعودي، بحيث لا يتجاوز إجمالي الدعم للمستفيد بحد أقصى 54000 ريال في السنة، حتى يتمكن البرنامج من مساعدة اكبر عدد من المزارعين، ويمكن للمتقاعدين الذين تصل رواتبهم إلى 9000 ريال سعودي، أن يقوموا بالتقديم على برنامج ريف السعودي، للحصول على الدعم المقدم من هذا البرنامج في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

أهم المعلومات عن برنامج ريف لدعم المنتجين الزراعيين

يتم الاستفادة من برنامج ريف وفقاً للشروط التي يضعها البرنامج، ويتم مساعدة الأشخاص من خلال صرف 10% من رأس المال المسجل في بيانات الطلب لكل أسرة بشكل شهري، ومن أهم الشروط أنه يتم الاستفادة من هذا البرنامج بحد أقصى 54000 ريال سعودي في العام، ويهدف هذا البرنامج إلى أمور هامة مثل تحسين القطاع الزراعي، وزيادة كفاءة الإنتاج، ورفع مستوى المعيشة لصغار المزارعين، كما يهدف إلى تحسين نمط الحياة وتوفير العدل الاجتماعي، ومن الجدير بالذكر أنه يمكن التقديم للاستفادة من برنامج ريف بشكل إلكتروني.

شروط القبول في برنامج ريف

في النقاط التالية شروط القبول في برنامج ريف: