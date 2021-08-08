قرض شخصي للنساء 30 ألف ريال بدون فوائد ولا رسوم من بنك التسليف بالمملكة قرض شخصي للنساء ثلاثون ألف ريال سعودي، بدون فوائد ولا رسوم أداريه، فبنك التنمية الاجتماعية أو بنك التسليف، يساعد الفئات الأشد احتياجا في المملكة، تحت مسمي تمويل كنف، والذي يضم السيدات والأرامل والمطلقات، فيوفر بنك التسليف عدة حلول لمساندتهم علي أعباء الحياة، فيدعمهم دعم بدون ربح، وبدون أي فوائد لمواكبة حياتهم ومصاريفهم وظروفهم المعيشية، ثم يقدم البنك حزمة من منتجات التمويل الاجتماعي، والموجهة إلى شريحة هامة من المواطنين، وهم ذوي الدخل المنخفض حيث يتيح البنك فرصة الحصول على تمويل ميسر، يمكنهم من مواجهة بعض الالتزامات الناشئة، عن احتياجاتهم الأساسية سواء للفرد أو الأسرة.

قرض شخصي للنساء 30 ألف ريال بدون فوائد ولا رسوم من بنك التسليف

هناك عدة مميزات لهذا القرض الخاص بالنساء من بنك التسليف بالمملكة:

تمويل شخصي للنساء والأرامل والمطلقات ولديهم أطفال يعولونهم. ثم انه متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. يصل القرض إلي ثلاثون ألف ريال سعودي. ثم فترة سداد تصل إلي خمس سنوات. بدون فوائد ولا رسوم إدارية. لا داعي لدعم الأسرة. القرض متاح حتي في حالة التخلف عن السداد في السابق.

شروط قرض كنف للنساء والأرامل والمطلقات

يتطلب هذا النوع من القرض الشخصي إلا شرطا واحدا، وهي الفئة العمرية، ثم الكفيل، فيكون الحد الأدنى للعمر خمس وعشرون سنة، ولا يزيد عن خمس وخمسون سنة، والكفيل لا يتعدى خمس وخمسون سنة، وهذا الشرط الوحيد للحصول علي التمويل، وكنف من أسهل القروض من بنك التسليف، في سرعة الصرف لاحتياج المتقدمة للمال.

كيفية التقديم للقرض الشخصي للسيدات

الدخول إلي بوابة بنك التسليف أو التنمية الاجتماعية الإلكترونية. تعبئة نموذج القرض. أرفاق المستندات المطلوبة، الهوية الوطنية سارية، رقم الحساب البنكي، العنوان الوطني، رقم الجوال المسجل بمنصة ابشر. ثم إرسال. ثم إذا كان هناك أسئلة حول ما يتعلق بالقرض، وماهي الحلول المالية التي تتطلب وجود ضامن، فعلكيي الاتصال بخدمة العملاء، لمعرفة الحلول من خلال الرقم المجاني 199099 الاستجابة الفورية، والخدمة اربع وعشرون ساعة.

شروط قرض كنف للموظفة الحكومية

الأرملة والمطلقة التي تعمل في القطاع الحكومي، وترغب في التقديم للحصول علي القرض، هناك عدة شروط: